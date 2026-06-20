Tunisie: Où suivre en direct le match Tunisie - Japon du Mondial 2026 ?

La sélection tunisienne s'apprête à disputer un match déterminant face au Japon, le dimanche 21 juin 2026, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre, programmée à 05h00 (heure de Tunis), s'annonce déjà comme un rendez-vous crucial dans la course à la qualification pour le tour suivant.

Le match numéro 1000 de la coupe du monde opposera deux sélections aux ambitions fortes dans un groupe particulièrement relevé, où chaque point pourrait s'avérer décisif. La Tunisie cherchera à bien se positionner dans la compétition, tandis que le Japon vise également un résultat positif pour consolider ses chances de qualification.

Sur quelles chaînes voir Tunisie - Japon en direct ?

Les supporters des deux équipes pourront suivre la rencontre en direct sur un large dispositif de diffusion international :

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beIN Sports ar Max 2 (MENA), beIN Sports FR 1 (France), DAZN Mundial (Espagne), Sport TV 5 (Portugal), SRF 2 (Suisse), RTS 2 (Suisse), RSI La 2 (Suisse), ORF 1 (Autriche) , Tipik (Belgique) et Sky Sport Allemagne 2 (Allemagne).

Cette large couverture témoigne de l'importance de la rencontre et de l'intérêt qu'elle suscite à l'échelle internationale.

Un match déjà capital dans le groupe

Au-delà de sa diffusion mondiale, cette confrontation représente un véritable test pour les deux sélections. Dans une phase de groupes où la marge d'erreur est réduite, chaque résultat peut avoir un impact direct sur le classement final et les chances de qualification pour les huitièmes de finale.

La Tunisie abordera ce rendez-vous avec la volonté de confirmer sa compétitivité face à un adversaire asiatique réputé pour sa discipline tactique et sa vitesse de transition. De son côté, le Japon tentera d'imposer son rythme et sa rigueur collective, deux éléments qui font traditionnellement sa force sur la scène internationale.

Ce match oppose également deux écoles de jeu différentes : d'un côté, une équipe tunisienne qui mise sur l'organisation défensive, l'impact physique et les transitions rapides ; de l'autre, une sélection japonaise qui privilégie la possession, la mobilité et la discipline collective.

Dans ce contexte, la gestion des temps forts et la capacité à exploiter les occasions pourraient être déterminantes dans le dénouement de la rencontre.