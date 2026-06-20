Tunisie: Le ministre de l'Intérieur - La sécurité nationale restera un rempart solide pour protéger le pays

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a affirmé ce vendredi 19 juin 2026 que l'institution sécuritaire tunisienne demeurera un rempart essentiel pour la protection du pays et l'adaptation aux évolutions des menaces. Il a souligné que la sécurité constitue "une mission sacrée fondée sur la compétence professionnelle et la conscience des responsabilités", et non un simple métier.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes des nouveaux agents de sécurité à l'École nationale de formation des agents et sous-officiers de la sécurité nationale de Sidi Saad, dans le gouvernorat de Kairouan, le ministre a appelé les nouveaux diplômés à entamer leurs missions sur le terrain dans le respect strict de la loi, tout en garantissant la protection des droits de l'homme et la dignité des citoyens. Il a rappelé que la confiance du citoyen constitue la base d'une sécurité durable et efficace.

Une promotion de 950 agents formés pour répondre aux défis sécuritaires

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La cérémonie a marqué la sortie de 950 nouveaux agents de sécurité, formés pour intervenir dans différents contextes opérationnels. Le ministre a insisté sur la nécessité de faire preuve de discipline, d'abnégation et de disponibilité permanente pour répondre aux exigences du service public, tout en rappelant les sacrifices des martyrs de l'institution sécuritaire.

Les diplômés ont bénéficié, tout au long de leur formation, d'un encadrement scientifique et d'entraînements intensifs leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires contemporains avec professionnalisme et efficacité.

Cette 46e promotion, baptisée du nom du martyr « le lieutenant Marwan Al-Qadri », a été dotée des outils pédagogiques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs futures fonctions dans les différents domaines de la sécurité nationale.

Une formation de six mois combinant théorie et pratique

Selon la directrice des études et du développement des compétences à la Direction générale de la formation de la sécurité nationale, la commissaire générale de police Rawdha Bioud, cette promotion est désormais pleinement opérationnelle et prête à intégrer plusieurs spécialités.

Celle-ci inclut la sécurité judiciaire, la sécurité administrative, les domaines techniques et scientifiques, ainsi que les unités d'intervention et de maintien de l'ordre.

La formation, d'une durée de six mois, a combiné volets opérationnels, juridiques et procéduraux. Elle a permis aux stagiaires d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires à une application rigoureuse de la loi, dans le respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

Un accent sur l'éthique et la modernisation du secteur sécuritaire

Le programme de formation a également mis l'accent sur l'éthique professionnelle, en s'appuyant sur le code de conduite des agents de sécurité intérieure et celui de la fonction publique. Cette approche s'inscrit dans la stratégie du ministère de l'Intérieur visant à renforcer la gouvernance et la modernisation des ressources humaines.

Les responsables ont souligné que le ministère oeuvre à développer les capacités professionnelles des agents afin de leur permettre de s'adapter aux évolutions sécuritaires, scientifiques et juridiques aux niveaux national et international.

L'objectif affiché est également de renforcer le sentiment d'appartenance nationale et d'améliorer la qualité des services sécuritaires, afin d'accroître la satisfaction des citoyens et de garantir la stabilité sociale ainsi que la protection des personnes et des biens.

La cérémonie de remise des diplômes, qui a réuni de nombreuses familles venues de différentes régions du pays, a été marquée par des démonstrations des compétences acquises durant la formation. Des hommages ont également été rendus aux familles des martyrs de la sécurité nationale ainsi qu'à des agents admis à la retraite.