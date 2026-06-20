Tunisie: Frontière Tuniso-Libyenne - Suspension temporaire du passage à Ras Jedir

Le passage frontalier de Ras Jedir a connu, ce vendredi après-midi, une interruption temporaire du trafic en raison d'une panne du système de traitement des procédures côté tunisien, selon les autorités libyennes.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Direction de la sécurité libyenne au poste frontalier a indiqué que le dysfonctionnement a été constaté à partir de 14h00.

Cette défaillance a entraîné la suspension provisoire des opérations de passage entre les deux pays.

Les autorités libyennes précisent que le fonctionnement du poste côté libyen reste normal et sans perturbation. Le blocage est donc exclusivement lié à une panne technique enregistrée du côté tunisien.

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Selon la même source, le système informatique en charge des procédures administratives côté tunisien a cessé de fonctionner, provoquant un arrêt immédiat du flux de voyageurs et de véhicules au niveau du point de passage.

Cette situation a contraint les services frontaliers à suspendre temporairement les opérations d'entrée et de sortie, en attendant la réactivation du système.

Aucune précision n'a encore été donnée sur la durée de l'interruption. Les services concernés travaillent à la résolution du problème afin de rétablir le fonctionnement normal du passage dans les plus brefs délais.