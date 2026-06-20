Tunisie: Un épisode de chaleur saharienne fait grimper le mercure

La Tunisie connaît, depuis ce vendredi 19 juin 2026, une stabilisation généralisée des conditions météorologiques, marquée par l'installation durable d'un temps estival précoce. Une masse d'air chaud d'origine saharienne continue de dominer le pays, entraînant une hausse significative des températures, qui dépassent les normales saisonnières habituelles pour cette période de l'année.

Selon les services météorologiques, cette situation devrait se maintenir durant plusieurs jours, avec un ciel généralement dégagé à peu nuageux sur l'ensemble du territoire national. Les températures maximales oscilleront entre 36 et 37°C aussi bien dans les régions intérieures que sur les zones côtières, tandis que les minimales nocturnes avoisineront les 22°C, offrant des nuits relativement douces grâce à des vents faibles de secteur est.

Un temps stable jusqu'à la fin de la semaine

Les prévisions météorologiques indiquent une stabilité marquée des conditions atmosphériques sur l'ensemble du pays :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin : un temps pleinement ensoleillé sur toutes les régions, avec des températures stables autour de 36°C en journée.

Du lundi 22 au mercredi 24 juin : une légère hausse des températures est attendue, pouvant atteindre 37°C, accompagnée de vents modérés d'est.

Cette situation confirme l'installation progressive d'un épisode de chaleur estivale précoce sur la Tunisie, sans perturbation significative prévue à court terme.

Un indice UV très élevé : appel à la vigilance

L'absence quasi totale de couverture nuageuse entraîne un niveau élevé de rayonnement ultraviolet. L'indice UV devrait atteindre des valeurs très fortes, proches du niveau 10, considéré comme dangereux pour la santé en cas d'exposition prolongée.

Les autorités sanitaires recommandent ainsi d'éviter toute exposition directe au soleil entre 11h et 16h, période correspondant au pic d'intensité solaire. Les travailleurs en extérieur sont particulièrement concernés par ces mesures de précaution.

Il est également fortement conseillé de maintenir une hydratation régulière afin de limiter les risques de déshydratation et de coups de chaleur, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes vulnérables.

Conditions maritimes globalement favorables

Sur le plan maritime, les vents de secteur est, soufflant entre 15 et 20 km/h, maintiendront une mer généralement peu agitée à localement agitée. Ces conditions restent globalement favorables à la navigation, à la pêche ainsi qu'aux activités balnéaires sur l'ensemble des côtes tunisiennes.

Les autorités appellent toutefois à la prudence habituelle, en particulier sur les plages non surveillées, et recommandent le respect strict des consignes de la protection civile afin d'éviter tout incident lié aux conditions estivales.

Cette vague de chaleur précoce confirme l'entrée progressive de la saison estivale en Tunisie, avec des températures supérieures aux moyennes habituelles et une stabilité atmosphérique qui devrait se prolonger sur plusieurs jours.