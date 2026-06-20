Tunisie: La balance commerciale alimentaire enregistre un excédent de 943,4 MD à fin mai 2026

19 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de l'ordre de 943,4 millions de dinars (MD), à fin mai 2026, contre 745,7 MD, durant la même période de l'année 2025, enregistrant, ainsi, un taux de couverture de 127,1%.

D'après des données, publiées vendredi, par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), cette évolution a été expliquée par la hausse des exportations à un rythme plus élevé, par rapport à celui des importations.

En fait, les exportations tunisiennes ont progressé passant de 3645,1 MD, durant les cinq premiers mois de 2025, à 4426,7 MD, à fin mai 2026.

Les implorations ont enregistré une hausse pour se situer à 3483,3 MD contre 2899,3 MD, à fin mai 2025.

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