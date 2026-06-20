Tunisie: L'hôpital militaire de Tunis se dote d'une nouvelle unité PET-SCAN

Le ministre de la Défense Khaled Shili a inauguré jeudi une nouvelle unité PET-SCAN au service de médecine nucléaire à l'hôpital militaire de Tunis.

Il a, à cette occasion, examiné les caractéristiques de l'appareil SPECT-CT qui vient d'être mis en exercice au sein du même service avant de visiter le service de réanimation chirurgicale après la finalisation des travaux de renouvellement et réaménagement incluant 10 chambres. Le scanner SPECT-CT est utilisé pour diagnostiquer les maladies des os, du coeur, des poumons et des reins en combinant imagerie fonctionnelle et anatomique, offrant ainsi une plus grande précision diagnostique.

Le ministre s'est également, rendu, au service des urgences de l'établissement hospitalier

La tomographie par émission de positons (PET-SCAN) est une technologie de pointe et une référence pour le diagnostic précoce des tumeurs, l'évaluation de leur propagation et le suivi de la réponse au traitement.

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Cité dans un communiqué, le ministre a souligné l'importance de suivre les progrès technologiques dans le secteur de la santé, de renforcer les capacités de l'Hôpital militaire de Tunis, de développer ses différents services et d'adapter la qualité des soins aux normes internationales. L'objectif est de prendre en charge les cas complexes et d'apporter un soutien médical efficace, tout en veillant au moral et au bien-être social du personnel militaire et en renforçant sa capacité opérationnelle.

Et d'ajouter, le développement du système de santé militaire exige de rapprocher les services de santé de tous les bénéficiaires et d'en améliorer la qualité en modernisant l'infrastructure et en acquérant des équipements médicaux de pointe, ainsi qu'en renforçant les capacités et les compétences du personnel médical et paramédical à travers la participation à des ateliers et à des colloques scientifiques sur les nouvelles pratiques dans ce domaine.