Afrique du Nord: L'Algérie prépare un large remaniement face à la Jordanie en Coupe du monde 2026

La sélection algérienne pourrait connaître plusieurs changements majeurs dans son onze de départ à l'occasion de son match décisif face à la Jordanie, prévu le mardi 23 juin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Battus lors de leur première sortie, les "Verts" sont déjà sous pression et doivent impérativement s'imposer pour préserver leurs chances de qualification au tour suivant.

Dans un groupe particulièrement relevé, l'Algérie s'est inclinée face à l'Argentine (3-0), tandis que la Jordanie a été dominée par l'Autriche (3-1). Cette confrontation directe entre deux équipes en difficulté apparaît donc comme un tournant pour la suite de la compétition.

Le match se jouera au stade San Francisco Arena, en Californie. Un déplacement logistique important attend les joueurs algériens, qui devront parcourir près de 2 400 kilomètres depuis Kansas City, soit environ 4 800 kilomètres aller-retour. Un facteur supplémentaire de fatigue qui pourrait influencer les choix du staff technique.

Petković prépare des ajustements tactiques importants

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Selon des informations disponibles, le sélectionneur Vladimir Petković envisage plusieurs changements, tant au niveau du système de jeu que de la composition de l'équipe. L'objectif est clair : retrouver une dynamique compétitive et décrocher une première victoire dans ce Mondial.

Le technicien suisse aurait exprimé une certaine déception à l'issue du premier match face à l'Argentine, estimant que plusieurs joueurs n'ont pas répondu aux attentes sur le plan technique et tactique. Cette analyse pousserait le staff à revoir certains choix et à offrir des opportunités à d'autres éléments jugés plus performants à l'entraînement.

Parmi les joueurs concernés par ces possibles ajustements figurent notamment Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Anis Hadj Moussa, Aïssa Mandi, Nabil Bentaleb et Amine Gouiri. Leurs prestations lors du premier match n'auraient pas totalement convaincu le staff technique, ouvrant la voie à une revue d'effectif.

Au milieu de terrain, Ramiz Zerrouki est pressenti pour débuter à la place de Hicham Boudaoui. Le cas de Nabil Bentaleb reste toutefois incertain, malgré les appels d'une partie des supporters en faveur du jeune Yacine Titraoui, considéré comme un talent prometteur pour l'avenir de la sélection.

En défense, une modification est également envisagée avec la possible titularisation de Samir Chergui, qui pourrait remplacer Rafik Belghali dans l'organisation défensive.

Sur le plan offensif, Riyad Mahrez pourrait retrouver une place de titulaire sur le flanc droit, en remplacement d'Anis Hadj Moussa. Mohamed Amoura est également pressenti pour débuter la rencontre à la place d'Amine Gouiri, afin de renforcer l'efficacité offensive des "Verts".

La confiance maintenue pour le poste de gardien

Malgré les critiques visant Luca Zidane après la défaite contre l'Argentine, notamment sur les buts encaissés face à Lionel Messi, le staff technique ne prévoirait pas de changement au poste de gardien. Vladimir Petković continuerait à lui accorder sa confiance, privilégiant des ajustements dans les autres secteurs du jeu.

Ce match face à la Jordanie s'annonce donc crucial pour la sélection algérienne, qui joue déjà son avenir dans la compétition. Une réaction est attendue, tant sur le plan du jeu que de l'état d'esprit, afin d'éviter une élimination précoce et relancer ses ambitions dans ce Mondial 2026.

S.R