Sénégal: Kaolack - 'C'est prématuré de confirmer l'installation définitive de l'hivernage (ANACIM

Malgré les pluies enregistrées ces derniers jours dans plusieurs localités de la région de Kaolack, les services météorologiques restent prudents quant à l'installation effective de l'hivernage.

Le responsable local de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Papa Assane Ndiaye, estime qu'il est encore trop tôt pour parler d'un démarrage réel de la saison des pluies.

Selon les relevés effectués, de faibles précipitations ont été enregistrées dans plusieurs zones de la région. La commune de Kaolack a reçu 8 mm de pluie, contre 10 mm à Gandiaye, 12 mm à Ndiaffate, 16 mm à Thiaré et 14 mm à Latmingué. Des traces de pluie ont également été observées à Ndiebel. Dans le département de Nioro, les cumuls varient entre 8 mm à Nioro du Rip et 36 mm à Wack Ngouna, tandis que Taïba Niassène et Keur Madiabel ont respectivement enregistré 20 mm et 21 mm. À Guinguinéo, les stations ont relevé 9 mm, contre 11 mm à Mbossé.

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Pour Papa Assane Ndiaye, ces précipitations demeurent insuffisantes pour confirmer l'installation de l'hivernage. " C'est la troisième pluie observée depuis le début de la saison, mais elles restent faibles. Jusqu'à présent, aucune pluie utile n'a été enregistrée dans le département", a-t-il expliqué, précisant qu'une pluie utile correspond généralement à un cumul égal ou supérieur à 20 mm.

Face à cette situation, l'ANACIM poursuit la surveillance de l'évolution météorologique." Nous ne pouvons pas encore confirmer l'installation définitive de l'hivernage. Nous attendons les prochaines pluies avant de nous prononcer", a conclu le responsable local de la météorologie. Une attente qui maintient les producteurs agricoles dans l'expectative à l'approche de la campagne hivernale.