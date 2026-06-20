Maroc: Justice - L'international marocain du PSG Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

La cour d'appel de Versailles a confirmé, vendredi 19 juin, le renvoi d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour des faits présumés de viol, rejetant ainsi l'appel formé par le défenseur du Paris Saint-Germain contre son ordonnance de mise en accusation, selon L'Équipe. La chambre de l'instruction a estimé qu'« il existe des charges suffisantes » justifiant la tenue d'un procès, mettant fin à cette phase d'appel et ouvrant la voie à une audience criminelle dans les prochains mois.

Le joueur international marocain, mis en examen depuis 2023, contestait cette décision et réclamait un non-lieu. L'affaire porte sur des accusations formulées par une jeune femme affirmant avoir été victime de viol au domicile du joueur, après une rencontre initiée via Instagram en février 2023. Tout au long de l'enquête et de l'instruction, Achraf Hakimi a nié l'ensemble des faits reprochés.

Dans son arrêt, la juridiction d'appel s'est appuyée sur les éléments du dossier pour valider la décision de renvoi devant une juridiction criminelle. Lors des débats, la défense du joueur avait mis en avant des contradictions dans les déclarations de la plaignante et contesté la solidité des accusations, tandis que la partie civile estimait au contraire que les charges réunies justifiaient un procès.

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Pour Me Rachel-Flore Pardo, avocate de la plaignante, citée par L'Équipe, cette décision est « parfaitement cohérente » au regard des avis successifs des magistrats instructeurs et du parquet. Elle y voit l'aboutissement d'un long combat judiciaire et la reconnaissance de la nécessité d'un procès.

À l'inverse, la défense du joueur, représentée par Me Fanny Colin, déplore une décision qu'elle juge contraire aux éléments à décharge, estimant que « la multitude des éléments révélés » aurait dû conduire à un non-lieu. Elle affirme que son client attend désormais le procès afin de pouvoir « s'exprimer publiquement » sur des accusations qu'il conteste fermement.

Le Paris Saint-Germain, également sollicité, indique, toujours selon L'Équipe, veiller à garantir à son joueur « un environnement de travail serein », tout en réaffirmant son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles.