Sénégal: Forum « Sénégal Rek » aux États-Unis - Djiréye Clotilde Coly présente les atouts du Sénégal aux investisseurs internationaux

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Djiréye Clotilde Coly, a pris part au Forum économique « Sénégal Rek », organisé en marge de la Coupe du Monde 2026, à l'Université Rutgers Livingston Student Center, dans le New Jersey (États-Unis), rapporte une note d'information reprise du discours officiel.

Cette rencontre, placée sous le thème « Investir au Sénégal : Opportunités, Partenariats et Croissance », a réuni investisseurs internationaux, entrepreneurs, décideurs économiques et membres de la diaspora autour des perspectives économiques offertes par le Sénégal.

Dans son intervention, la ministre a présenté les grandes orientations de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », mettant en avant la volonté des autorités de « porter une nouvelle dynamique de développement portée par la jeunesse », qui représente selon elle plus de 70 % de la population. Elle a insisté sur la stabilité du pays et sur les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires et attirer davantage d'investissements étrangers.

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Mme Coly a également identifié plusieurs secteurs jugés prioritaires pour les investisseurs, notamment les infrastructures sportives, l'économie numérique, les industries culturelles et créatives ainsi que l'industrialisation. Ces domaines, a-t-elle souligné, constituent des leviers essentiels pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale.

S'adressant aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux membres de la diaspora, la ministre a appelé à « accompagner le Sénégal dans la mise en oeuvre de projets structurants », en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, qu'elle a qualifiés d'« opportunité unique de développement économique, social et sportif ».

Mme Djiréye Clotilde Coly a par ailleurs mis en avant le positionnement géostratégique du Sénégal, estimant que le pays ne doit pas être perçu uniquement comme un marché de 18 millions d'habitants, mais comme une « porte d'entrée vers un marché de plus de 400 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest », selon les termes rapportés de son intervention.

La ministre a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une consolidation des partenariats publics et privés et d'un développement économique inclusif, appelant à « la réalisation de la vision d'un Sénégal souverain, prospère et compétitif à l'horizon 2050 ».