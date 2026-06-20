Sénégal: Forum « Sénégal Rek » aux États-Unis - Djiréye Clotilde Coly présente les atouts du Sénégal aux investisseurs internationaux

19 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Djiréye Clotilde Coly, a pris part au Forum économique « Sénégal Rek », organisé en marge de la Coupe du Monde 2026, à l'Université Rutgers Livingston Student Center, dans le New Jersey (États-Unis), rapporte une note d'information reprise du discours officiel.

Cette rencontre, placée sous le thème « Investir au Sénégal : Opportunités, Partenariats et Croissance », a réuni investisseurs internationaux, entrepreneurs, décideurs économiques et membres de la diaspora autour des perspectives économiques offertes par le Sénégal.

Dans son intervention, la ministre a présenté les grandes orientations de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », mettant en avant la volonté des autorités de « porter une nouvelle dynamique de développement portée par la jeunesse », qui représente selon elle plus de 70 % de la population. Elle a insisté sur la stabilité du pays et sur les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires et attirer davantage d'investissements étrangers.

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Mme Coly a également identifié plusieurs secteurs jugés prioritaires pour les investisseurs, notamment les infrastructures sportives, l'économie numérique, les industries culturelles et créatives ainsi que l'industrialisation. Ces domaines, a-t-elle souligné, constituent des leviers essentiels pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale.

S'adressant aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux membres de la diaspora, la ministre a appelé à « accompagner le Sénégal dans la mise en oeuvre de projets structurants », en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, qu'elle a qualifiés d'« opportunité unique de développement économique, social et sportif ».

Mme Djiréye Clotilde Coly a par ailleurs mis en avant le positionnement géostratégique du Sénégal, estimant que le pays ne doit pas être perçu uniquement comme un marché de 18 millions d'habitants, mais comme une « porte d'entrée vers un marché de plus de 400 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest », selon les termes rapportés de son intervention.

La ministre a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une consolidation des partenariats publics et privés et d'un développement économique inclusif, appelant à « la réalisation de la vision d'un Sénégal souverain, prospère et compétitif à l'horizon 2050 ».

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