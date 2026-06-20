Sénégal: Ligue 1 - le Sénégalais Demba Ba nommé directeur sportif du Havre

Le Havre Athletic Club a annoncé vendredi la nomination de l'ancien international sénégalais Demba Ba au poste de directeur sportif. Il succède à Mathieu Bodmer, parti en fin de saison après plusieurs années à la tête de la direction sportive du club normand.

Ancien attaquant passé notamment par Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, mais aussi la Turquie et la Chine, Demba Ba arrive en provenance de Dunkerque, où il occupait depuis trois ans le poste de président délégué.

Sous sa direction, le club nordiste a réalisé une saison 2024-2025 remarquée, conclue à la 4e place de Ligue 2, synonyme de participation aux play-offs. L'équipe avait également atteint les demi-finales de la Coupe de France, après avoir mené 2-0 face au Paris Saint-Germain avant de s'incliner finalement (4-2). Cette saison, Dunkerque a terminé à la 10e place du championnat.

🆕 Demba Ba prend la direction sportive du Havre Athletic Club.

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Bienvenue Demba !

-- Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 19, 2026

Demba Ba prend la succession de Mathieu Bodmer, qui avait quitté ses fonctions au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, après avoir contribué à la remontée du Havre dans l'élite en 2024 et à son maintien malgré des moyens limités.

L'ancien milieu de terrain a depuis rejoint le Stade Malherbe de Caen, club formateur de Kylian Mbappé, actuellement pensionnaire de Ligue 3.

Avec cette nomination, Le Havre mise sur un dirigeant expérimenté et connaissant bien le football français et international pour poursuivre son projet sportif en Ligue 1.