Sénégal: « Les Lions ont montré qu'ils ont les ressources pour rebondir »

19 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par P. A. NDIAYE (Envoyé spécial)

Lors de sa visite de courtoisie à la maison de la presse de New Jersey pour rencontrer les journalistes sénégalais, présents pour la couverture de la Coupe du monde 2026, le ministre des Sports, D

jirèye Clotilde Coly, a réitéré son soutien indéfectible à l'équipe nationale du Sénégal qui a raté sa première sortie. Pour elle, la défaite inaugurale (3-1) contre la France ne saurait doucher les ardeurs des champions d'Afrique ni saper la confiance des 19 millions de Sénégalais qui croient toujours en cette sélection.

« Notre ambition est d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Sans entrer dans une analyse technique, je crois que le premier match nous a montré que cette équipe possède les ressources nécessaires pour rebondir. Je souhaite que nous envoyions ensemble une onde positive à notre équipe nationale. J'ai une confiance totale en la capacité des joueurs, du staff technique et de la Fédération à se relever, à rugir de nouveau et à poursuivre leur parcours avec détermination. Ils doivent sentir qu'ils bénéficient du soutien indéfectible du peuple sénégalais », a-t-elle confié.

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