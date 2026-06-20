Afrique: Coupe du monde - Les Lions, au complet, de plain-pied dans la préparation pour affronter la Norvège

Piscataway (New York) — Les joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal, au complet, sont de plain-pied dans la préparation de leur deuxième sortie face à la Norvège, mardi à 00 h GMT.

Pour leur deuxième séance d'entrainement, après leur défaite, mardi dernier, devant la France (1-3), Sadio Mané et ses partenaires se sont entraînés dans les installations de Miller Family Soccer Complex de l'Université de Rutgers de Brunswick.

Absent jeudi, le portier Edouard Mendy a pris part à la séance de cet après-midi.

Peu avant la séance d'entraînement, les Lions ont effectué la prière du vendredi dans l'une des trois mosquées de la ville de Brunswick, dans le New Jersey.

Dans ce lieu de culte, les pensionnaires de la tanière ont été assaillis par les fidèles qui voulaient avoir des photos de souvenirs avec la bande à Sadio Mané.

Les Lions du Sénégal affronteront l'équipe de Norvège de football mardi à 00 h GMT, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La Norvège de Erling Haaland a pris une sérieuse option en battant l'Irak (4-1), prenant ainsi la tête du groupe I.