Afrique de l'Ouest: Electrification rurale - La CEDEAO recommande la promotion des énergies renouvelables (rapport)

Dakar — La Commission mixte Energie et mines, Infrastructures, Agriculture, Environnement et Ressources naturelles) du parlement de la CEDEAO a adopté une série de recommandations destinées à accélérer l'électrification rurale à travers la promotion des énergies renouvelables, lit-on dans un rapport rendu public vendredi.

Ces recommandations sont issues de la réunion délocalisée de cinq jours de la Commission mixte Energie et mines, Infrastructures, Agriculture, Environnement et Ressources naturelles du parlement de la CEDEAO.

Le rapport publié vendredi à Dakar porte sur sur le thème "Exploiter les énergies renouvelables pour l'électrification rurale et la dynamisation des économies rurales dans la région de la CEDEAO : le rôle du parlement".

Réunies à Dakar, les commissions ont appelé les États membres à renforcer "les mécanismes de financement de l'électrification rurale, notamment par l'augmentation des fonds nationaux consacrés à l'électrification, l'élargissement de leur assiette et la mise en place de mécanismes et de garanties de financement mixte, associant subventions et crédits, créant ainsi un cadre incitatif pour le secteur privé".

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La même source invite également les Etats à mettre en place des systèmes de données fiables pour davantage éclairer les politiques publiques, favorisant ainsi la transparence et, par ailleurs, pour permettre d'identifier des zones à électrifier tout en évitant de privilégier les choix "purement politiques".

Sur le plan règlementaire, les parlementaires ont souligné la nécessité d'une "harmonisation des textes des politiques publiques régionales en ce qui concerne les tarifs d'achats garantis et des autorisations".

Les commissions ont également interpellé les décideurs sur les initiatives locales, insistant sur l'importance de renforcer "les capacités techniques et financières, des collectivités locales, des PME et des coopératives agricoles pour le développement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'énergies renouvelables".

Les députés ont par ailleurs exhorté les pouvoirs publics à se consacrer à l'assainissement financier du secteur, en exigeant le paiement immédiat des arriérés de cotisation par les sociétés membres, en instaurant des mécanismes de sanction en cas de non-respect des obligations financières.

De ce fait, les parlementaires appellent "la commission de la CEDEAO à appuyer techniquement les Etats dans la mise en oeuvre d'un cadre régional pour l'électrification rurale en renforçant les mécanismes régionaux de coordination entre les différentes parties prenantes".

Les commissions ont appelé aussi à soutenir "les initiatives d'énergies renouvelables dans les zones frontalières isolées en vue de renforcer l'intégration énergétique régionale".

Les parlementaires ont également insisté sur la nécessité d'améliorer "la transparence dans la gestion des ressources du secteur, notamment à travers le partage systématique des rapports d'audit avec le parlement de la CEDEAO et l'association des élus au suivi des projets énergétiques régionaux".

Au parlement de la CEDEAO, les recommandations portent sur "l'accélération de la transposition des directives régionales dans les législations nationales, le renforcement du contrôle parlementaire sur l'utilisation des fonds et l'évaluation des impacts des politiques énergétiques sur l'emploi, la santé, l'éducation et l'inclusion sociale".

Les commissions ont par ailleurs plaidé pour "la promotion de la fabrication locale d'équipements solaires, la formation de techniciens spécialisés, le soutien à la recherche et au développement ainsi que l'instauration de normes régionales contraignantes garantissant la qualité des équipements destinés aux populations rurales".

À l'issue des travaux, les parlementaires ont été exhortés à assurer le suivi de ces recommandations auprès de leurs gouvernements respectifs afin de faire de l'accès universel à une énergie durable un "levier majeur de développement et d'intégration régionale dans l'espace communautaire".