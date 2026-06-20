Afrique: Mondial-2026 - les pays organisateurs les Etats-Unis et le Mexique qualifiés, le Canada y est presque

New Jersey — Deux des trois pays organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis et le Mexique, ont assuré leur qualification pour les seizièmes de finale à l'issue de la deuxième journée de la phase de groupes, tandis que le Canada se rapproche du prochain tour avant son ultime sortie contre la Suisse.

Les Etats-Unis ont validé leur billet en signant une deuxième victoire consécutive face à l'Australie (2-0), vendredi à Seattle, après avoir largement dominé le Paraguay (4-1) lors de leur entrée en lice dans le groupe D.

Avec six points au compteur, les hommes de Mauricio Pochettino sont assurés de terminer parmi les équipes qualifiées de leur poule.

Le Mexique a également composté son ticket pour les seizièmes de finale grâce à un deuxième succès de rang. Après avoir battu l'Afrique du Sud (2-0) en ouverture, les Mexicains ont pris le dessus sur la Corée du Sud (1-0) pour conforter leur place de leader du groupe A.

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Le Canada, troisième pays hôte du tournoi qu'il organise conjointement avec les Etats-Unis et le Mexique, a pour sa part réalisé une excellente opération en infligeant une lourde défaite au Qatar (6-0), après avoir concédé le nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) lors de la première journée.

Avec quatre points et une différence de buts favorable, les Canadiens occupent une position avantageuse avant leur dernier match de groupe contre la Suisse, prévu le 24 juin.

La troisième et dernière journée de la phase de groupes permettra de fixer définitivement le classement des différentes poules et de compléter le tableau des seizièmes de finale.