Sénégal: La Maison de la presse souligne ses initiatives de professionnalisation du secteur des médias

Dakar — Le directeur général de la Maison de la presse-Babacar Touré, Sambou Biagui, a souligné, vendredi, à Dakar, les résultats enregistrés par son institution au cours des deux dernières années, notamment dans les domaines de la formation, de l'innovation et de la coopération entre professionnels des médias africains.

"Au cours des deux dernières années, la Maison de la presse a engagé un programme de modernisation articulé autour de plusieurs initiatives structurantes, dont le Salon international des médias d'Afrique (SIMA), présenté comme l'un des principaux rendez-vous du secteur médiatique africain", a-t-il déclaré en marge de la visite du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Porte-parole du gouvernement, Dr Bacary Sarr, à la Maison de la presse-Babacar Touré.

Selon lui, le SIMA est devenu un cadre majeur d'échanges, de réflexion et de coopération entre les acteurs des médias du continent.

"La première édition du SIMA a réuni des participants venus de vingt-sept pays africains. Cette année, nous attendons plus de quarante pays, ce qui confirme l'envergure continentale de cet événement", a indiqué Sambou Biagui.

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Le directeur général de la Maison de la presse a également évoqué plusieurs initiatives développées par son institution, parmi lesquelles le concept "Invité d'honneur ", le Grand Prix des Médias, le Prix d'excellence Babacar Touré, l'Expo Livre de Presse ainsi que le projet "Re-portage", consacré à l'analyse et au décryptage de productions journalistiques.

M. Biagui a, en outre, souligné les efforts consentis en matière de renforcement des capacités des professionnels des médias à travers des programmes de formation portant notamment sur le journalisme numérique, la lutte contre la désinformation, l'intelligence artificielle, la production multimédia et les nouveaux métiers du secteur.

"Plus d'une soixantaine de journalistes et techniciens bénéficient gratuitement, depuis plusieurs mois, des cours d'anglais ", a-t-il déclaré, précisant que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du Centre de perfectionnement et de renforcement des capacités mis en place par la Maison de la presse.

Face aux mutations technologiques, économiques et sociales qui transforment le paysage médiatique, Sambou Biagui a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue entre les autorités publiques et les professionnels des médias.

Selon lui, cette concertation demeure indispensable pour préserver les acquis démocratiques, promouvoir une information de qualité et accompagner efficacement la transformation du secteur.