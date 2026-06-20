Sénégal: Delta du Saloum et Niayes - Des femmes partagent les bonnes pratiques de résilience face aux changements climatiques

Foundiougne, 19 juin (APS) - Quarante femmes transformatrices de produits agricoles et halieutiques se sont réunies vendredi, à Foundiougne (centre) pour partager les bonnes pratiques de résilience en vue de développer des initiatives d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques.

Face à ces défis, des femmes des Niayes (Cayar et Joal) et du Delta du Saloum ont engagé la restauration de la mangrove et favorisé l'utilisation de techniques améliorées de transformation du poisson.

"Nous avons réuni ces femmes transformatrices pour favoriser les échanges de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques entre elles, sur les stratégies d'atténuation et de résilience face aux impacts croissants du climat", a expliqué le chargé de projet changement climatique et tension énergétique au Centre de recherche et d'actions sur les droits économiques sociaux et culturels (CRADESC), Tamba Athie.

Toutefois, poursuit-il, ces expériences restent peu documentées et insuffisamment partagées, d'où la nécessité d'organiser un atelier entre les femmes de Cayar, Joal et Diossong pour valoriser les bonnes pratiques locales, renforcer les capacités des organisations féminines, favoriser l'apprentissage mutuel et développer des stratégies communes de résilience climatique.

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"Au sein de notre groupement composé de 68 membres, nous avons développé des activités de résilience comme aviculture et l'apiculture pour faire face", a soutenu Mariama Ndickou Thiaré, présidente de l'unité transformation Rooga Fakha, à Diossong dans le département de Foundiougne.

"Cette alternative est mise en place à cause de la rareté de la ressource dans la mangrove et la mer, leur principale source de revenus", a-t-elle dit.

"Nous n'avons plus de produits halieutiques ou agricoles disponibles. Certains ont totalement disparu. La mangrove qui était la zone de nurserie des huîtres et coquillages perd sa valeur, sans compter le manquement d'équipement pour transformer les autres produits", a déploré Mariama Ndickou Thiaré.

Elle a par ailleurs invité le gouvernement à s'enquérir de la situation des femmes du Delta du Saloum et de la zone des Niayes en vue de les appuyer en matériels de transformation et de stockage de produits locaux.