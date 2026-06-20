Sénégal: Deux morts et trois blessés graves dans un accident de la circulation à Lalane

Thiès — Deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été grièvement blessées dans un carambolage survenu vendredi matin vers 7h30, à hauteur de Lalane, sur l'axe routier Thiès-Tivaouane, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon le capitaine Khoudia Ibra Mar, commandant de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Thiès, les éléments de la 21e compagnie d'incendie et de secours sont intervenus après avoir été alertés.

L'accident impliquait quatre véhicules, dont trois voitures particulières et un camion, a-t-il précisé.

Le bilan définitif fait état de cinq victimes, dont trois blessés graves évacués vers une structure sanitaire pour une prise en charge médicale, et deux décès constatés sur les lieux.

Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été élucidées.

À l'approche de la saison des pluies, les autorités rappellent aux usagers de la route la nécessité de respecter les règles de sécurité routière, notamment l'adaptation de la vitesse aux conditions de circulation et le respect des distances de sécurité.