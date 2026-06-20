Sénégal: Kaffrine - Vers la construction de 300 latrines améliorées dans la commune de Sagna

Sagna (Malem Hodar) — Trois cents latrines améliorées seront construites prochainement dans la commune de Sagna, dans le département de Malem Hodar (Kaffrine, centre), afin de renforcer l'accès des populations à des infrastructures d'assainissement adéquates, a annoncé vendredi le chef du service régional de l'hydraulique et de l'assainissement de Kaffrine, Maodo Malick Youm.

"Nous allons vers la construction de 300 latrines améliorées dans la commune de Sagna pour permettre aux populations d'accéder à des toilettes répondant aux normes d'hygiène et de sécurité" a-t-il notamment déclaré dans un entretien avec l'APS.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de l'assainissement rural qui consiste à impliquer les acteurs locaux pour relever le défi de l'accès à des toilettes améliorées', a dit Maodo Malick Youm.

Il a indiqué que ce programme sera cofinancé par la direction de l'assainissement, la collectivité territoriale, les ONG, et enfin les bénéficiaires avec l'accompagnement d'une agence spécialisée pour porter les volets communication, plaidoyer et leadership prônés par la division régionale de l'assainissement de Kaffrine", a-t-il poursuivi.

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"Ce projet vise à accroître l'accès aux services d'assainissement en milieu rural et dans les gros centres ruraux, conformément à la stratégie nationale de l'assainissement rural", a-t-il souligné.

Maodo Malick Youm a signalé que malgré les efforts consentis, l'Etat reste confronté à des difficultés de mobilisation des ressources nécessaires pour répondre aux défis liés à l'assainissement en milieu rural, où le taux d'accès aux toilettes améliorées est estimé à 52,6 %.

"Dans la région de Kaffrine, le taux d'accès à des toilettes améliorées en milieu rural est de 25,12 %. Le département de Malem Hodar, notamment la commune de Sagna, enregistre un taux de défécation à l'air libre de 26,90 %, selon des données de l'UNICEF datant de 2023", a-t-il fait remarquer.