Sénégal: Près de 400 drépanocytaires suivis à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba (hématologue)

Touba — Près de 400 patients atteints de drépanocytose sont actuellement suivis à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, a-t-on appris du médecin-hématologue de cet établissement sanitaire, docteur Marième Camara, relevant que plus de 95 % de ces patients présentent la forme SS, présentée comme la variante la plus sévère de cette maladie génétique et héréditaire.

"Au niveau de Touba, les données sont encore dispersées. Mais à l'hôpital Cheikhoul Khadim, nous suivons près de 400 patients drépanocytaires, avec une forte prédominance de la forme SS, qui représente plus de 95 % des cas", a-t-elle notamment déclaré.

"Ce chiffre illustre, à lui seul, le poids de cette maladie dans notre société", a fait savoir Mme Camara, en marge d'une séance d'éducation thérapeutique organisée à l'occasion de la Journée internationale de la drépanocytose célébrée le 19 juin de chaque année.

La rencontre a également permis de sensibiliser les marraines de quartier (Badiénou Gokh) sur les moyens de prévention, de dépistage et d'accompagnement des personnes vivant avec la drépanocytose.

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L'hématologue s'est aussi attardée sur l'absence de données centralisées, faisant qu'il est difficile "d'apprécier avec précision l'ampleur de la maladie dans la ville de Touba".

Marième Camara présente toutefois le dépistage prénuptial comme le meilleur moyen de prévenir la naissance d'enfants atteints de la forme sévère de la maladie.

"Lorsque deux personnes porteuses du trait AS se marient, elles ont, à chaque grossesse, 25 % de risque de donner naissance à un enfant atteint de la forme SS", a fait savoir le médecin.

Elle a assuré que l'hôpital Cheikhoul Khadim reste pleinement engagé dans la prise en charge des maladies chroniques, notamment la drépanocytose.

Prenant la parole en tant que drépanocytaire, Sokhna Moumi Dieng s'est réjouie de la qualité des échanges qui lui ont permis de mieux comprendre les mesures à adopter afin d'assurer un suivi médical rigoureux.

Elle a également invité les populations à davantage privilégier le dépistage précoce.