Afrique de l'Ouest: Fatick - Des parlementaires de la CEDEAO visitent des installations solaires à Ndiop

19 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick, 19 juin (APS) -Une délégation de la Commission des énergies renouvelables du parlement de la CEDEAO a visité, vendredi, des installations solaires de la commune de Ndiob dans le département de Fatick (centre), a appris l'APS.

Les parlementaires de la CEDEAO entendent travailler sur des stratégies de déploiement à grande échelle et l'accélération de l'électrification rurale dans les zones rurales.

Au cours de sa visite, la délégation a également rencontré les populations bénéficiaires au tour d'un dialogue communautaire.

Le maire de la commune de Ndiob, Oumar Ba, recevant les parlementaires de la CEDEAO, a réitéré son engagement pour les énergies renouvelables tout en réaffirmant la volonté de faire de sa localité une "commune verte".

"Ndiob est connue pour ses projets solaires communautaires et son modèle de développement local. Ce qui colle bien avec l'Agenda de l'électrification rurale de la CEDEAO", a indiqué Oumar Ba relevant que sa commune peut bien servir de "laboratoire à la CEDEAO pour l'accès à l'énergie solaire".

Il a ajouté que cette collectivité territoriale située dans le département de Fatick s'est définitivement inscrite dans une dynamique de développement durable.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.