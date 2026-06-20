Afrique de l'Ouest: Fatick - Des parlementaires de la CEDEAO visitent des installations solaires à Ndiop

Fatick, 19 juin (APS) -Une délégation de la Commission des énergies renouvelables du parlement de la CEDEAO a visité, vendredi, des installations solaires de la commune de Ndiob dans le département de Fatick (centre), a appris l'APS.

Les parlementaires de la CEDEAO entendent travailler sur des stratégies de déploiement à grande échelle et l'accélération de l'électrification rurale dans les zones rurales.

Au cours de sa visite, la délégation a également rencontré les populations bénéficiaires au tour d'un dialogue communautaire.

Le maire de la commune de Ndiob, Oumar Ba, recevant les parlementaires de la CEDEAO, a réitéré son engagement pour les énergies renouvelables tout en réaffirmant la volonté de faire de sa localité une "commune verte".

"Ndiob est connue pour ses projets solaires communautaires et son modèle de développement local. Ce qui colle bien avec l'Agenda de l'électrification rurale de la CEDEAO", a indiqué Oumar Ba relevant que sa commune peut bien servir de "laboratoire à la CEDEAO pour l'accès à l'énergie solaire".

Il a ajouté que cette collectivité territoriale située dans le département de Fatick s'est définitivement inscrite dans une dynamique de développement durable.