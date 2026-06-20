Tunisie: Hausse des billets maritimes - La CTN pointe les taxes et redevances

L'administrateur délégué de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), Habib Kraïem, a indiqué que la compagnie n'a pas procédé à l'augmentation des prix des billets depuis 2019, faisant remarquer que les hausses constatées par les voyageurs sont principalement dues « aux taxes et redevances supplémentaires imposées au transport maritime et non à une révision des tarifs de base appliqués par la compagnie ».

Kraïem a précisé, lors d'une réunion d'évaluation, consacrée au suivi du retour des Tunisiens de l'étranger durant l'été 2026, en marge de l'ouverture de la saison estivale à bord du navire « Tanit », que ces charges concernent les redevances portuaires, les taxes sur le carburant et les taxes liées aux émissions de dioxyde de carbone. Des redevances qui ont été adoptées ces dernières années conformément aux exigences et à la législation internationales, a-t-il noté, ajoutant que ces taxes sont inclus dans le tarif et elles sont proposées au voyageur, de manière transparente et détaillée.

En réponse aux critiques concernant la hausse des tarifs, le responsable a souligné que la Compagnie veille à fournir des services de qualité à bord des navires « Tanit » et « Carthage », ce qui se répercute sur les charges d'exploitation.

Les traversées maritimes nécessitent des dépenses élevées, notamment la consommation de carburant et les frais d'amarrage dans les ports, ainsi que les frais de remorquage et d'autres charges d'exploitation, a-t-il expliqué.

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S'agissant des offres commerciales, Kraïem a précisé que la Compagnie propose plusieurs formules avantageuses aux voyageurs, parmi lesquelles les tarifs « Famille », « Jasmin » et « Sidi Bou Saïd », soulignant que les réductions peuvent atteindre 40 %, pour les réservations anticipées, en plus d'autres avantages et réductions spéciales destinés aux familles, notamment celles composées de quatre membres.

Il a appelé la communauté tunisienne à l'étranger à opter pour la réservation anticipée afin de bénéficier des meilleurs tarifs, rappelant que la compagnie ouvre les réservations chaque année au mois de décembre. Le premier jour de l'ouverture des réservations pour la saison en cours a enregistré près de 40 000 réservations.

En ce qui concerne la proximité des services auprès des Tunisiens résidant à l'étranger, Kraïem a indiqué que la Compagnie dispose actuellement de bureaux à Marseille, Gênes et Paris, dans le cadre d'une stratégie visant à étendre la présence de la Compagnie à l'étranger et à améliorer la qualité des services fournis aux voyageurs.

La réunion a été tenue en présence de plusieurs membres, de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), du Conseil national des régions et des districts (CNRD), ainsi que de représentants du ministère du Transport, de la CTN, de la Direction générale de la police de frontières et des étrangers, de la Direction générale des douanes, de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OET), de l'Office de la marine marchande et des ports, et de la Société tunisienne d'acconage et de manutention, en plus des journalistes.