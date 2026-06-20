Afrique: Diplomatie - La Tunisie célèbre l'engagement des femmes au service de la paix et du développement

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Femmes dans la Diplomatie, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger a organisé, ce 19 juin 2026, au siège de l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis, en coopération avec le bureau d'ONU Femmes en Tunisie, une confrontation intitulé « Les femmes dans la diplomatie : un engagement continu et un travail soutenu au service de la paix et du développement inclusif ».

À l'ouverture des travaux de cette rencontre, à laquelle ont notamment pris part Mme Selma Malika Haddadi, Vice-Présidente de la Commission de l'Union Africaine, Mme Hanna Tetteh, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Libye, ainsi que des membres du corps diplomatique et Mme Rana Taha, Coordinatrice Résidente des Nations Unies en Tunisie, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé le rôle pionnier de la Tunisie en matière de droits des femmes et de leur autonomisation dans tous les domaines. Il est revenu sur l'histoire de l'engagement des femmes tunisiennes dans la diplomatie et a salué les efforts qu'elles n'ont cessé de déployer, depuis l'indépendance, pour défendre la souveraineté nationale, consolider ses fondements, servir les intérêts du pays et porter haut les couleurs de la Tunisie sur la scène diplomatique internationale. Il a également souligné que cette manifestation coïncide avec le 70e anniversaire de la création du Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger.

M. le Ministre a, en outre, réaffirmé l'engagement de la diplomatie tunisienne, conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République, le Professeur Kaïs Saïed, à renforcer le rôle des femmes, dans le respect du principe de l'égalité des chances, afin de favoriser leur participation effective à la vie publique.

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Il a également rappelé le rôle central joué par la diplomatie tunisienne dans le parrainage de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, convaincue que les femmes ont non seulement droit à la protection et à la prévention, mais qu'elles ont également un rôle essentiel à jouer dans la construction de la paix et de la sécurité. Il a mis en avant les efforts déployés par la Tunisie pour soutenir la mise en oeuvre de cette résolution à l'échelle du continent africain, conformément à la Déclaration de Tunis sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique, adoptée lors du dernier sommet de l'Union Africaine, à la suite du Forum Africain de haut niveau accueilli par la Tunisie en décembre 2025.

La conférence a été marqué par l'organisation de trois tables rondes, consacrées successivement au « rôle des femmes dans la diplomatie internationale au service de la paix et de la sécurité », « les femmes comme pilier fondamental de la coopération internationale en faveur du développement inclusif » et « les femmes dans la diplomatie tunisienne : sept décennies d'engagement ».

En marge de cette rencontre, une exposition documentaire a également été organisée afin de mettre en lumière les pionnières de la diplomatie tunisienne et de retracer leurs parcours.