Afrique: «Cardiologie pour l'Afrique » à Tunis édition 2026 - La Tunisie, plateforme régionale de formation médicale spécialisée

Fruit de la Ticad 8 (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique), tenue, sous nos cieux, en 2022, le programme de formation «Cardiologie pour l'Afrique» 2025-2027 vient d'aborder, ces jours-ci, sa 2e session, tenue du 17 au 19, à Tunis.

La Presse -- Conjointement organisée par le ministère de la Santé et l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), cette nouvelle édition 2026 a vu la participation de 17 cardiologues de 10 pays africains anglophones et francophones, venus du Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan et Tanzanie, dans le cadre d'une coopération triangulaire établie entre la Tunisie, le Japon et les pays africains partenaires. Le but étant de s'inspirer de l'expérience tunisienne, d'une part, et tirer profit du riche potentiel médical japonais mis à la disposition du continent, d'autre part.

Partenariat tuniso-japonais au service de l'Afrique

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D'ailleurs, cette session de formation, qui s'est déroulée, pendant trois jours, sous l'égide d'une équipe médicale conjointe composée de cinq cardiologues tunisiens, dirigés par Dr Mohamed Sami Mourali, Chef du service de cardiologie à l'hôpital La Rabta, et son homologue japonais Dr Shigeru Saito, Directeur des laboratoires de cardiologie interventionnelle et de cathétérisme à l'hôpital général Shonan Kamakura, s'est focalisée, tout particulièrement, sur les techniques avancées de traitement et de la prise en charge des valvulopathies cardiaques et des maladies coronariennes. Cette formation poussée est dispensée dans les établissements hospitalo-universitaires tunisiens, portant notamment sur le cathétérisme par ballonnet Inoue, technique médicale non chirurgicale.

C'était, mercredi dernier, que la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu, en présence de Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, S.E. Jun Saito, ambassadeur du Japon en Tunisie, Mme Yuko Mitsui, Vice-présidente Senior de la Jica, M. Tetsuro Yano, Président de l'Association japonaise pour le développement économique de l'Afrique (Afreco), Dr Milanga Mwanatambwe, conseiller du Groupe médical japonais «Tokushukai» et Mme Mayumi Miyata, Représentante résidente de la Jica en Tunisie.

Devant ce parterre de cardiologues et d'experts en la matière, le ministre de la Santé a fait valoir l'expertise médicale japonaise et son apport dans le transfert des savoirs, des connaissances et des technologies de pointe au profit des compétences africaines. Et de souligner que cette initiative renforce le positionnement de la Tunisie en tant que plateforme régionale de formation médicale spécialisée, illustrant ainsi la solidité du partenariat tuniso-japonais au service du développement des systèmes de santé en Afrique.

En fait, «Cardiologie pour l'Afrique» se veut, selon un communiqué de la Jica, un exemple concret de coopération tripartite Tunisie-Japon- Afrique, dont le rôle déterminant du Groupe médical Tokushukai, un des plus grands réseaux hospitaliers du Japon, a été marqué par l'appui logistique de la Cité des Sciences de Tunis.

Un programme « concret et percutant»

De son côté, la Vice-présidente Senior de la Jica a mis en avant l'excellent niveau de coordination avec la Tunisie, réaffirmant la volonté de l'agence de poursuivre son soutien aux programmes de développement et de renforcement des capacités du pays. «Cette initiative si importante traduit bel et bien la vision partagée de nos deux pays, afin de renforcer la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Afrique, à travers des partenariats, d'échange des connaissances et des actions», révèle-t-elle. Car, selon elle, ce qui a été jusque-là réalisé, au cours d'une formation aussi poussée, s'inscrit, bien évidemment, dans la continuité d'un programme de coopération triennal 2025-2027, issu de la Ticad 8, tenue en 2022 à Tunis.

Et depuis, poursuit-elle, cette initiative s'est érigée en un programme «concret et percutant». «C'est que la Tunisie joue un rôle clé, en tant que hub régional de collaboration, unissant les professionnels africains dans le domaine, tout en fournissant une plateforme unique de connaissances et d'échange. Cette coopération triangulaire démontre un impact réel du partenariat tuniso-japonais», conclut, en ces termes, Mme Mitsui.

L'objectif à long terme, lit-on dans le même communiqué, consiste, somme toute, à renforcer les capacités médicales en cardiologie dans les pays africains, tout en favorisant la création d'un réseau professionnel interafricain et tuniso-japonais dédié à l'amélioration des soins cardiaques sur le continent. Aujourd'hui, la clôture de cette 2ème session, annonçant, alors, un troisième rendez-vous spécial formation en cardiologie prévu pour 2027.