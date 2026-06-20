Afrique: Youssef Chippo - Le Maroc a les qualités et l'ambition nécessaires pour signer un parcours exceptionnel

L'entrée en lice de la sélection marocaine dans le Mondial 2026 montre que les Lions de l'Atlas ont la qualité, l'état d'esprit et l'ambition nécessaires pour réaliser un parcours exceptionnel dans ce tournoi, a indiqué l'ex-international marocain, Youssef Chippo, dans un entretien avec le média sportif polonais « Przeglad Sportowy ».

« Les succès du Maroc au Mondial de Qatar, la Coupe du monde des moins de 20 ans, les Jeux Olympiques de Paris et plus récemment la Coupe d'Afrique des Nations, sont le fruit d'un travail de longue haleine qui permet d'espérer que le Maroc se hissera à nouveau dans les premières places de ce Mondial », a-t-il souligné.

Évoquant le résultat du premier match des Lions de l'Atlas contre le Brésil, Youssef Chippo a salué le jeu et l'état d'esprit montrés par les joueurs marocains, qui ont joué « sans complexes » face à une sélection de renom.

« Nous avons vraiment bien joué et nous méritions de gagner, mais un match nul contre le Brésil est également un bon résultat, ça permet de donner confiances aux joueurs dès le début du tournoi », a relevé l'ancien milieu de terrain des Lions de l'Atlas.

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Il a estimé que le deuxième match contre l'Ecosse sera différent de la rencontre face à la Seleção, car l'Ecosse développe un jeu physique, basé sur les longues passes et un pressing agressif, soulignant que le Maroc, en conservant sa philosophie de jeu avec de longues phases de conservation de ballon, une attaque portée vers l'avant et un pressing continu, va remporter ce 2e match du groupe C et garder les cartes en main pour une qualification au tour suivant.

Youssef Chippo a salué, par ailleurs, les choix du sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, qui a créé un mélange intéressant au sein de l'équipe nationale, intégrant plusieurs jeunes joueurs talentueux, tout en conservant un noyau de joueurs expérimentés rompus aux tournois majeurs, notant que la forte personnalité du sélectionneur et sa bonne attitude contribueront au succès des Lions de l'Atlas lors de ce tournoi footballistique mondial.