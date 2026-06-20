Burundi: Rabat - Echanges fructueux entre Nasser Bourita et son homologue du Burundi

19 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, Édouard Bizimana, en visite de travail au Maroc, dans une volonté commune de renforcer et d'approfondir les liens d'amitié et de solidarité entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi.

Cette entrevue a été l'occasion pour les deux ministres de saluer le caractère exemplaire marquant les relations entre les deux pays et de réaffirmer leur engagement à tout mettre en oeuvre en vue de développer, intensifier et diversifier la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye.

Ils se sont aussi félicités de l'état d'avancement des engagements pris et des accords de coopération signés lors de la 1ère Session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Burundi, tenue le 12 mai 2025 à Rabat, et qui a été couronnée par la signature de 10 accords et une feuille de route de coopération (2025-2027).

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Sur un autre registre, M. Bourita, tout en saluant les réalisations de la présidence tournante du Burundi de l'Union Africaine au titre de l'année en cours, a réitéré l'engagement du Royaume du Maroc à accompagner le gouvernement burundais dans l'accomplissement de ce mandat.

Pour sa part, le chef de la diplomatie burundaise a exprimé sa profonde gratitude au Royaume du Maroc pour le précieux soutien apporté à la République du Burundi, en vue de l'accomplissement et la réussite de cette présidence.

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