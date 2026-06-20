Burundi: Le Burundi réitère son soutien constant et indéfectible à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara

19 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

La République du Burundi a réitéré, vendredi, son soutien constant et indéfectible en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, M. Édouard Bizimana, avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita.

Le Chef de la diplomatie burundaise, en visite de travail dans le Royaume, a également réaffirmé le soutien au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional, tout en exprimant le plein soutien aux efforts du Secrétaire Général et de son Envoyé Personnel pour faciliter et mener des négociations fondées sur le Plan d'autonomie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la même lignée, la République du Burundi a noté avec grande satisfaction l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui consacre le Plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d'un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.