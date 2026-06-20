Afrique: Tunisie / Japon - Ce que prévoit un grand magazine américain pour le match

19 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I.

Le magazine américain, Sports Illustrated, a publié une série de prévisions concernant les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Selon ses analyses statistiques et scénarios de simulation, la sélection tunisienne s'inclinerait face au Japon sur le score de 3 buts à 1.

Cette projection intervient dans un contexte où les "Aigles de Carthage" cherchent à se relancer après leur première rencontre, tandis que leurs adversaires japonais abordent ce duel avec davantage de confiance.

Un match décisif pour les deux sélections

D'après le magazine, la confrontation Tunisie-Japon représente un tournant pour les deux équipes. La Tunisie devra impérativement obtenir un résultat positif pour maintenir ses chances de qualification au tour suivant, tandis que le Japon cherchera à confirmer sa dynamique.

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La sélection japonaise arrive en confiance après avoir obtenu un point face aux Pays-Bas, mais elle sait que ce match sera d'un niveau différent, face à une équipe tunisienne attendue avec une réaction après sa précédente contre-performance.

Les autres rencontres du groupe

Dans le même groupe, les Pays-Bas affronteront la Tunisie le 25 juin, tandis que le Japon sera opposé à la Suède le même jour. Ces rencontres pourraient s'avérer déterminantes pour la qualification.

La presse sportive internationale met particulièrement l'accent sur la capacité de la Tunisie à retrouver sa solidité défensive, ainsi que sur sa faculté à contenir la vitesse et les transitions rapides des joueurs japonais.

Des matchs serrés dans certains groupes

Sports Illustrated prévoit notamment un match nul spectaculaire entre les Pays-Bas et la Suède (2-2), ainsi qu'un autre nul entre le Mexique et la Corée du Sud (1-1).

Des résultats contrastés pour les équipes arabes

Les prévisions du magazine pour les sélections arabes sont variées :

Victoire du Maroc contre l'Écosse (2-1)

Victoire de l'Arabie saoudite contre l'Espagne (2-1)

Victoire de l'Égypte contre la Nouvelle-Zélande (2-1)

Défaite de la Tunisie face au Japon (3-1)

Défaite de l'Irak contre la France (3-0)

Défaite de la Jordanie contre l'Algérie (4-0)

Enfin, les grandes sélections mondiales sont données favorites : l'Argentine face à l'Autriche (2-0), l'Angleterre contre le Ghana (4-1) et le Brésil face à Haïti (1-0).

 

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