Maroc-Écosse - Où suivre le match et compositions probables ?

Le Maroc affronte l'Écosse ce vendredi 19 juin 2026 à 23h au stade Gillette de Boston, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l'Atlas visent une première victoire dans la compétition après une prestation convaincante face au Brésil, tandis que l'Écosse arrive avec confiance après son succès inaugural contre Haïti (1-0).

Cette rencontre s'annonce déterminante pour la suite du parcours des deux sélections dans le groupe.

La rencontre sera diffusée sur plusieurs chaînes du groupe beIN Sports, notamment : beIN SPORTS MAX 2 (en arabe), beIN SPORTS MAX 4 (en arabe) et beIN SPORTS MAX 5 (en anglais)

Le match sera également disponible en streaming via les plateformes officielles : TOD (application de streaming) et beIN CONNECT.

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Les abonnés pourront ainsi suivre la rencontre en direct depuis différents supports numériques et télévisuels.

Les compositions probables des deux équipes

La sélection marocaine devrait s'articuler autour d'un schéma en 4-3-3, avec un secteur offensif particulièrement attendu composé de Bilal El Khannouss, Brahim Diaz et Ismaël Saibari.

Composition probable du Maroc (4-3-3) :

Yassine Bounou - Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi - Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi - Bilal El Khannouss, Ismaël Saibari, Brahim Diaz

Le sélectionneur mise sur un équilibre entre créativité au milieu et vitesse sur les ailes pour faire la différence.

Côté écossais, le sélectionneur Steve Clarke devrait reconduire une formation en 4-4-2, avec un duo offensif composé de Lawrence Shankland et Che Adams.

Composition probable de l'Écosse (4-4-2) :

Angus Gunn - Andy Robertson, Jack Hendry, Grant Hanley, Aaron Hickey - Ben Gannon Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn - Lawrence Shankland, Che Adams

L'Écosse mise sur un bloc compact et une forte intensité au milieu de terrain pour contrer les ambitions marocaines.

Entre un Maroc ambitieux après une prestation encourageante et une Écosse déjà lancée dans la compétition, cette rencontre pourrait être déterminante pour la qualification. Au-delà des enjeux sportifs, l'attention se porte également sur la capacité des deux équipes à confirmer leurs ambitions dans un groupe très disputé.