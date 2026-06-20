Tunisie: Mondial 2026 - Hervé Renard identifie les failles de la sélection tunisienne

Le sélectionneur de la Tunisie, Hervé Renard, a identifié les principaux axes d'amélioration de son équipe à l'approche de la Coupe du monde 2026. Lors de ses premiers échanges avec le groupe, le technicien français a estimé que les difficultés de la sélection ne relèvent pas uniquement du niveau technique, mais surtout d'un manque d'intensité et de dynamisme à certains moments des matchs.

Selon lui, cette faiblesse dans le rythme de jeu constitue l'un des principaux freins à la progression de la sélection, qui doit rapidement retrouver une meilleure constance sur l'ensemble des rencontres.

Renard a également insisté sur la nécessité de tourner la page après la dernière défaite, appelant ses joueurs à se concentrer immédiatement sur les prochains défis. Il a rappelé que le football de haut niveau exige une capacité permanente à réagir sans se laisser affecter durablement par les résultats négatifs.

Une exigence mentale au coeur du discours du sélectionneur

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Le technicien français a reconnu que certains joueurs peuvent être touchés par la fatigue physique et mentale après leurs récentes sorties. Toutefois, il a souligné que le haut niveau impose une capacité de récupération rapide et une forte résilience psychologique.

Pour Renard, la dimension mentale sera déterminante dans la suite de la compétition. Il estime que la réussite d'une équipe internationale dépend autant de la préparation psychologique que des qualités techniques ou tactiques.

Il a également insisté sur le fait qu'un résultat ne reflète pas toujours fidèlement la physionomie d'un match, appelant ses joueurs à analyser les erreurs plutôt qu'à se laisser gagner par la frustration. L'objectif, selon lui, est de corriger rapidement les insuffisances observées afin de progresser collectivement.

Dans ce contexte, le sélectionneur a adressé un message clair à ses joueurs : hausser le niveau d'engagement et aborder la rencontre face au Japon avec une intensité maximale. Ce match est considéré comme un tournant dans le parcours des Aigles de Carthage.

Un appel à la mobilisation collective avant un match décisif

Hervé Renard a en outre tenu à rappeler l'importance du soutien des supporters tunisiens. Il a salué la présence des fans qui suivent l'équipe et a estimé qu'ils méritent une réaction forte sur le terrain après la déception du premier match.

Selon lui, l'équipe doit être capable de transformer cette pression en énergie positive afin de retrouver confiance et efficacité.

Le sélectionneur reste néanmoins optimiste sur les chances de qualification, rappelant qu'il reste encore plusieurs matchs à disputer dans la phase de groupes. Il considère que la situation n'est pas compromise, mais que la marge d'erreur est désormais très réduite.

La confrontation face au Japon apparaît donc comme un test crucial pour la Tunisie. Au-delà du résultat, c'est la capacité de réaction du groupe qui sera scrutée, notamment sur les plans mental et physique.

Hervé Renard mise sur une mobilisation collective et une montée en intensité pour relancer la dynamique de son équipe. Le message est clair : la Tunisie doit rapidement corriger ses insuffisances si elle veut rester compétitive dans ce tournoi.

R.I