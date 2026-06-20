Tunisie: EST - Mercato - Hazem Mastouri dans le viseur

La Presse -- L'international et avant-centre tunisien est dans le viseur de la Commission des recrutements et du suivi. Les négociations sont en cours et dépendent de la décision de son club, Dinamo Makhachkala.

Créée il y a une dizaine de jours, la Commission des recrute- ments et du suivi s'active sur le marché des transferts. Dans son viseur, l'international et avant-centre, Hazem Mastouri. Les négociations entre les deux parties sont sur la bonne voie, mais il y a un hic : le joueur n'est pas maître de son destin étant donné que le contrat qui le lie à son club russe, Dinamo Makhachkala, court jusqu'au 30 juin 2028.

Quelle sera l'issue des négociations avec Mastouri ? «Tout dépendra de sa situation avec son club», nous confie une source bien informée.

Laïdouni, piste abandonnée

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Un autre joueur tunisien évoluant à l'étranger était également dans le viseur de l'Espérance. Il s'agit de Aïssa Laïdouni. Le joueur a été approché, sauf qu'il a préféré rester au Qatar que de venir tenter une expérience sous les couleurs «sang et or». Par ailleurs, l'Espérance reste fidèle à un choix stratégique dans sa politique de recrutement, soit la piste des binationaux.

Négociations en cours avec Joël Crahay

Après le départ du Français Christophe Chaintreuil, Chokri El Ouaer et sa commission sont actuellement en négociations avec le Belge Joël Crahay, pour occuper le poste de directeur technique des jeunes. Le dernier poste occupé par le Belge est directeur du centre de formation de Paradou AC. Il sera en fin de contrat ce 30 juin.

Iheb Mbarki dans le staff de Reghecampf

Faisant partie du staff technique intérimaire de Christian Brac- coni, Iheb Mbarki fera partie du staff de Laurentiu Reghecampf, l'entraîneur revenant.

Ceci dit, la reprise des entraînements de l'équipe première est programmée pour début juillet. Laurentiu Reghecampf n'a pas encore communiqué la date exacte.