Afrique: Assainissement urbain - La BAD et le Maroc réitèrent leur soutien au Congo

Reçu respectivement en audience, le 18 juin à Brazzaville, par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, l'économiste en chef de la Banque africaine de développement (BAD), Blaise Kamleu, et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Congo, Najoua El Berrak, ont réitéré leur volonté d'accompagner ce pays.

A la tête d'une délégation de la BAD, Blaise Kamleu a échangé avec Juste Désiré Mondelé sur des sujets portant sur le développement local, l'assainissement et l'entretien routier. « L'objectif de la réunion était de regarder les projets que la Banque avait prévus de mener au Congo dans ces secteurs, d'évaluer ce qui a été fait et les résultats qui ont été atteints, et surtout de tirer la leçon pour le futur immédiat. Et le futur immédiat, c'est la suite de la mise en oeuvre du document de stratégie pays du Congo », a expliqué l'économiste en chef de la BAD en Afrique centrale, Blaise Kamleu.

En effet, dans le cadre du projet d'assainissement de Brazzaville et de Kintélé, la BAD prévoit de reprendre les études de terrain afin d'actualiser les données et de tenir compte de l'évolution démographique de ces deux villes. Le coût de préparation du projet étant estimé à plus de 640 millions FCFA. Selon Blaise Kamleu, malgré la création récente du ministère en charge de l'Assainissement, la BAD et la République du Congo entretiennent d'excellentes relations dans ce domaine. La BAD a été depuis des années impliquée, a-t-il rappelé, dans des projets d'assainissement au Congo, surtout dans la réflexion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'idée la plus importante, c'est déjà de comprendre quelles sont les contraintes du secteur, qu'est-ce que le peuple congolais attend et qu'est-ce que l'on veut que nous fassions ? C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs projets et d'ailleurs, il y a plusieurs autres projets qui sont en cours et nous sommes en train de travailler dessus. D'ici les mois à venir, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement devrait approuver un certain nombre de projets », a annoncé l'économiste en chef de la BAD en Afrique centrale.

Donner une autre dimension à la coopération entre le Congo et le Maroc

L'ambassadrice du Royaume du Maroc au Congo, Najoua El Berrak, de son côté, a indiqué qu'en dépit des préoccupations professionnelles, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels les deux parties vont travailler. Elle s'est félicitée du fait que le ministre congolais en charge de l'Assainissement urbain connaît très bien le royaume chérifien. C'est ainsi que Najoua El Berrak pense qu'elle a beaucoup de choses à mettre en oeuvre avec Juste Désiré Mondelé, d'autant plus que les deux misent sur la jeunesse. « J'ai mis la jeunesse au coeur de mes préoccupations et de ma feuille pour la co-construction. Je préfère dire la co-construction que la coopération, parce que la coopération a déjà existé entre les deux pays.

Maintenant, nous voulons aller encore plus loin, plus haut et plus fort dans la co-construction. Donc, monsieur le ministre est non seulement dans son domaine pour lequel il a été nommé, mais aussi sur des choses qu'il pourra me conseiller pour gagner du temps et être à la hauteur du nouveau quinquennat de monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a conclu la diplomate marocaine en poste à Brazzaville.