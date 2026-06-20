Algérie: Création de deux importantes structures sous la tutelle de la Présidence de la République

ALGER — Deux importantes structures placées sous la tutelle de la Présidence de la République, à savoir un Haut Conseil regroupant les scientifiques et les chercheurs algériens et l'Agence nationale d'archéologie, sont en voie de création.

Le Haut Conseil des scientifiques et des chercheurs sera appelé à jouer un rôle important dans le développement du pays et dans la recherche scientifique, traduisant ainsi le ferme engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la promotion de la science, du savoir et de l'innovation.

Cette institution de haut rang sera composée de sommités algériennes connues à travers le monde, mettant notamment à contribution les riches compétences et expertises de la communauté nationale établie à l'étranger, qui affiche durant les dernières années une pleine implication dans l'essor socio-économique de la nation.

La création de cette importante structure vient intégrer la dynamique socio-économique que connaît le pays, consolidée par la politique de M. le président de la République visant à promouvoir la connaissance, la recherche scientifique et l'innovation comme moteur de croissance globale de l'Algérie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle intervient également dans une perspective illustrée par la forte implication de la diaspora nationale, qui s'inscrit pleinement dans la vision d'une Algérie nouvelle et prospère.

S'agissant de l'Agence nationale d'archéologie, sa création et son rattachement à la Présidence de la République constituent un signal fort pour un pays qui place son immense patrimoine dans les priorités de l'action de l'Etat.

La création de cette nouvelle importante institution traduit le grand intérêt accordé au patrimoine national et à la nécessité de sa sauvegarde, sa protection et sa mise en valeur, alors que l'Algérie possède un patrimoine très riche marqué par une profondeur et une diversité civilisationnelle exceptionnelles.

Ces richesses archéologiques, qui traversent les âges, sont illustrées par les plus des centaines de sites archéologiques dénombrés à travers le territoire national, qu'il convient désormais de préserver, d'étudier et de valoriser.