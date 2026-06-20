Ile Maurice: Les eaux de mer sorties d'affaire, mais pas le canal Golden

À la suite du déversement d'eaux usées survenu le 10 juin à La Tour-Koenig, qui avait fini par polluer le canal Golden à Pointe-aux-Sables, les autorités font le point sur les opérations de dépollution engagées. L'incident trouve son origine dans l'endommagement d'un conduit d'eaux usées de la Wastewater Management Authority (WMA). Celui-ci a été abîmé dans l'après-midi du 10 juin par GECC Ltd, alors que l'entreprise menait des fouilles dans le cadre d'un projet de ferme solaire.

Une visite conjointe s'est tenue ce vendredi 19 juin sur le site. Y participaient notamment le directeur de l'Environnement, Shiv Seewoobaduth, et ses officiers, la police de l'Environnement, le Senior Adviser au ministère de l'Environnement, Ananda Rajoo, des représentants de la WMA, le junior minister à l'Intégration sociale, Kugan Parapen, ainsi que des conseillers municipaux de la mairie de Port-Louis.

Lors de cette inspection, plusieurs constats ont été dressés :

une eau de couleur noirâtre observée dans le canal sur environ 50 mètres, à proximité du littoral

aucune odeur émanant du canal

aucun poisson mort

des opérations de pompage des effluents toujours en cours.

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Mobilisation de plusieurs acteurs

Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Agro-industrie, la WMA et les autorités locales, avait rapidement déployé plusieurs mesures pour contenir le déversement et limiter son impact :

l'arrêt de tout rejet supplémentaire d'effluents

la réparation du conduit endommagé

le pompage des eaux usées sur les sites concernés

l'enlèvement des poissons morts pour réduire les nuisances olfactives

le pompage, par des camions-citernes de la WMA, des eaux usées accumulées dans le canal Golden, longeant la plage publique.

Eaux de mer à nouveau conformes

Les analyses menées le 11 juin par le National Environmental Laboratory, à proximité de la plage publique, avaient révélé des niveaux élevés de coliformes totaux et de coliformes fécaux (E. coli). Bonne nouvelle : les prélèvements réalisés le 16 juin révèlent que la qualité des eaux côtières est «pleinement conforme».

En revanche, ce n'est pas le cas de l'eau du canal Golden. Les opérations de pompage s'y poursuivent, sous la responsabilité de GECC Ltd.

Des mesures correctives attendues le 24 juin

Conformément à l'Environment Act, un Programme Notice a été émis à GECC Ltd le 15 juin, lui imposant de soumettre les mesures nécessaires pour remédier à la pollution et réhabiliter le site. L'entreprise a mandaté un consultant en environnement qui, avec l'appui d'un laboratoire accrédité, procède actuellement à des prélèvements d'eau et de sédiments. Ses recommandations sont attendues pour le 24 juin.