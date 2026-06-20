Ile Maurice: Evolis étoffe son portefeuille avec l'acquisition d'un bâtiment de 60 000 m² à Curepipe

Evolis Properties poursuit sa croissance grâce à la réinvention d'espaces existants et à une approche durable.

Elle a conclu, à la fin de mai, l'acquisition d'un terrain de 32 arpents abritant un bâtiment à usage mixte de 60 125 mètres carrés, dans la région de Curepipe. Suite à cette nouvelle acquisition, le portefeuille de biens d'Evolis Properties passe de 80 000 m² à environ 140 000 m², consolidant ainsi la place de l'entreprise parmi les leaders de l'immobilier non résidentiel à Maurice.

Bénéficiant d'un emplacement stratégique dans les Plaines-Wilhems, avec une excellente connectivité au réseau routier existant, le nouveau bien sera intégré au modèle de développement et de gestion responsable adopté par Evolis, afin d'assurer une évolution à moyen et à long terme. L'ensemble du portefeuille d'Evolis, qui comprend notamment Ebène Skies à Ébène, Flexeo à Solitude, Konecteo à Arsenal, Nouvelle Usine à Floréal, ainsi que plusieurs autres actifs à Vacoas et à Quatre-Bornes, propose déjà une large gamme de solutions immobilières adaptées aux besoins des entreprises. Ces espaces accueillent des bureaux, des entrepôts, des activités industrielles légères, ainsi que des services de restauration, ce qui crée des environnements de travail dynamiques.

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Tous les espaces d'Evolis, proposés uniquement à la location, sont exploités selon des pratiques durables. La plupart sont d'anciennes propriétés industrielles transformées, leur donnant une nouvelle vie tout en limitant l'empreinte carbone liée à la construction. Entreprise innovante, Evolis a également lancé en 2025 son application numérique afin d'améliorer l'expérience client, de numériser l'ensemble de ses processus de gestion, et d'optimiser le traitement des requêtes clients grâce à une forte intégration technologique, incluant notamment des compteurs intelligents.

«Cette nouvelle acquisition de plus de 60 000 m² de superficie brute locative vient renforcer un portefeuille qui affiche aujourd'hui un taux d'occupation de 99 % post-acquisition. Elle nous permettra de mieux répondre à la demande croissante de nos clients ainsi qu'aux opportunités que nous développons avec nos partenaires», souligne Olivier Laure, General Manager d'Evolis Properties.

Par ailleurs, l'ensemble du site de Flexeo, aménagé par Evolis dans une ancienne unité industrielle à Solitude, poursuit sa transformation. Avec déjà plus de 25 000 m² d'espaces occupés par des entreprises d'entreposage, l'ensemble, comprenant plusieurs bâtiments, entame une nouvelle phase de son évolution avec l'ouverture de bureaux supplémentaires et d'un espace de co-working.

Cette nouvelle offre comprend des bureaux de différentes superficies, des espaces de coworking gérés par The Hive, des salles de réunion et près de quarante places de parking.