Congo-Kinshasa: Révision de la Constitution en RDC - Le CENCO en réflexion pour définir sa position

19 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) tiennent, du 18 au 20 juin, une session de réflexion consacrée aux débats autour d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution en République démocratique du Congo.

Cette rencontre, qui réunit les prélats catholiques du pays ainsi que des experts issus de différentes sensibilités politiques, vise à permettre à l'Église catholique de se forger une position claire sur une question qui divise profondément la classe politique et l'opinion publique.

Selon le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Nshole, cette initiative répond à la montée des tensions politiques liées aux discussions sur l'avenir de la Loi fondamentale.

Des constitutionnalistes, mais aussi des experts proches de la majorité au pouvoir et de l'opposition, ont été invités à prendre part aux échanges afin d'apporter des analyses juridiques, institutionnelles et politiques.

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Une approche d'écoute pluraliste

La CENCO souligne que l'objectif est de confronter plusieurs points de vue afin d'éviter une lecture unilatérale du débat constitutionnel.

Les organisateurs estiment que cette diversité d'intervenants permettra aux évêques de mieux comprendre les enjeux liés à une éventuelle révision et ses implications sur la gouvernance du pays.

Au-delà des exposés, les évêques examinent également l'évolution de la situation sociopolitique du pays et les enseignements tirés des différentes interventions.

Pour la CENCO, cette session pourrait déboucher sur une prise de position officielle de l'Église catholique sur la question de la révision de la constitution.

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