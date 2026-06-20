Congo-Kinshasa: Patrouilles conjointes FARDC-MONUSCO à Irumu pour sécuriser les populations face aux groupes armés

Dans le cadre de la protection des civils et de la lutte contre les groupes armés, les Casques bleus de la MONUSCO et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont mené depuis le début de cette semaine plusieurs opérations conjointes dans le territoire d'Irumu, en province de l'Ituri.

À Komanda, une patrouille de surveillance a été effectuée autour du village de Bavonkutu afin d'évaluer la situation sécuritaire et de rassurer les populations locales.

Selon le porte-parole de la Force de la MONUSCO, le colonel Charles Idjiwa, cette mission visait notamment à prévenir toute menace potentielle et à maintenir un climat de sécurité dans la zone.

« La patrouille effectuée dans le village de Bavonkutu visait à prévenir toute menace potentielle, à rassurer les populations locales et à garantir un environnement sûr et propice aux activités quotidiennes des habitants », a-t-il expliqué.

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Au cours de cette opération, les équipes conjointes ont procédé à des observations et à une évaluation de la situation sur le terrain.

« Les évaluations menées sur le terrain ont confirmé que la zone demeurait calme et sous contrôle, sans signe d'activité de groupes armés ni incident majeur signalé », a précisé le colonel Idjiwa.

Parallèlement, les Casques bleus basés à Tchabi, accompagnés des FARDC, ont conduit une mission dans la localité de Kiyangele.

Les équipes ont rencontré les autorités locales ainsi que les habitants afin de recueillir des informations sur la situation sécuritaire et les préoccupations de la population.

Selon la MONUSCO, ces échanges ont permis de renforcer les relations avec les communautés locales tout en sensibilisant les habitants aux mesures de prévention contre Ebola.

Renforcer la confiance et la protection des civils

Pour la mission onusienne, ces activités s'inscrivent dans une stratégie de proximité destinée à améliorer la protection des populations civiles dans les zones affectées par l'insécurité.

« Cette mission a permis de renforcer la coopération et la confiance entre la MONUSCO et les communautés locales », a souligné le porte-parole de la Force de la mission onusienne.