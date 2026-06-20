Congo-Kinshasa: Pascal Boroto, premier Congolais lauréat du Prix Voix d'Afriques 2026 - « La littérature peut transformer la jeunesse »

19 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La littérature congolaise vient d'inscrire une nouvelle page de son histoire. Le journaliste et écrivain Pascal Boroto est devenu le premier auteur de la République démocratique du Congo à remporter le prestigieux Prix Voix d'Afriques 2026 grâce à son roman Le nom de ma mère.

Cette distinction continentale met en lumière non seulement le parcours de l'auteur, mais aussi le potentiel de la littérature comme outil d'éveil, de réflexion et de transformation sociale pour la jeunesse africaine.

Invité de l'émission 100% Jeunes de Radio Okapi, Pascal Boroto est revenu sur son aventure littéraire, les défis du métier d'écrivain en RDC ainsi que sur la place du livre dans la formation des jeunes.

A une époque où les réseaux sociaux occupent une place croissante dans le quotidien des jeunes, l'écrivain rappelle que la lecture demeure un moyen privilégié de développer l'esprit critique, d'enrichir ses connaissances et de mieux comprendre les réalités du monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de cet échange, plusieurs questions ont été abordées : comment susciter davantage le goût de la lecture chez les jeunes ? Quels obstacles rencontrent les écrivains congolais dans la publication et la diffusion de leurs oeuvres ? Et quelle contribution la littérature peut-elle apporter au développement de la société et à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo ?

Pour Pascal Boroto, encourager la lecture et l'écriture chez les jeunes constitue un investissement essentiel pour l'avenir. Son parcours illustre qu'à travers le talent, la persévérance et la passion, la littérature peut ouvrir de nouvelles perspectives et permettre à la jeunesse congolaise de faire entendre sa voix bien au-delà des frontières nationales. Suivez l'émission :/sites/default/files/2026-06/190626-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.