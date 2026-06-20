La littérature congolaise vient d'inscrire une nouvelle page de son histoire. Le journaliste et écrivain Pascal Boroto est devenu le premier auteur de la République démocratique du Congo à remporter le prestigieux Prix Voix d'Afriques 2026 grâce à son roman Le nom de ma mère.

Cette distinction continentale met en lumière non seulement le parcours de l'auteur, mais aussi le potentiel de la littérature comme outil d'éveil, de réflexion et de transformation sociale pour la jeunesse africaine.

Invité de l'émission 100% Jeunes de Radio Okapi, Pascal Boroto est revenu sur son aventure littéraire, les défis du métier d'écrivain en RDC ainsi que sur la place du livre dans la formation des jeunes.

A une époque où les réseaux sociaux occupent une place croissante dans le quotidien des jeunes, l'écrivain rappelle que la lecture demeure un moyen privilégié de développer l'esprit critique, d'enrichir ses connaissances et de mieux comprendre les réalités du monde.

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Au cours de cet échange, plusieurs questions ont été abordées : comment susciter davantage le goût de la lecture chez les jeunes ? Quels obstacles rencontrent les écrivains congolais dans la publication et la diffusion de leurs oeuvres ? Et quelle contribution la littérature peut-elle apporter au développement de la société et à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo ?

Pour Pascal Boroto, encourager la lecture et l'écriture chez les jeunes constitue un investissement essentiel pour l'avenir. Son parcours illustre qu'à travers le talent, la persévérance et la passion, la littérature peut ouvrir de nouvelles perspectives et permettre à la jeunesse congolaise de faire entendre sa voix bien au-delà des frontières nationales. Suivez l'émission :/sites/default/files/2026-06/190626-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3