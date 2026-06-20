Afrique du Nord: Maroc - Écosse - Les compos sont tombées

À moins d'une heure du coup d'envoi de ce match décisif du groupe C à Boston, les deux sélectionneurs ont abattu leurs cartes. Entre continuité tactique et plan ultra-défensif, le décor est planté.

Lions de l'Atlas : La prime à la continuité

Fort de la prestation XXL livrée face au Brésil (1-1), Mohamed Ouahbi a choisi de reconduire exactement le même onze de départ.

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Le jeune prodige de 18 ans, Ayyoub Bouaddi, étincelant lors de l'entrée en lice, est de nouveau aligné dans l'entrejeu aux côtés d'Ounahi et El Aynaoui pour dicter le tempo. Devant, Ismael Saibari, le nouveau joueur du Bayern Munich et buteur face à la Seleção , occupera de nouveau ce rôle de « faux numéro 9 » très mobile , épaulé par le magicien Brahim Diaz et le maître à jouer Bilal El Khannouss.

Le XI du Maroc :

Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi, El Aynaoui, Bouadi - El Khannouss, Saibari, Brahim Diaz.

Écosse : Un plan anti-Lions bien verrouillé

Comme pressenti lors de sa conférence de presse où il affirmait accepter de souffrir sans le ballon, Steve Clarke a sorti le bleu de chauffe en alignant une solide défense à cinq éléments.

Le capitaine Andy Robertson et le milieu Scott McTominay, annoncé en bien meilleure forme physique, mèneront la Tartan Army. L'objectif est clair : fermer les espaces intérieurs aux techniciens marocains et exploiter le moindre contre. Seul en pointe, Che Adams sera chargé de peser sur la charnière Riad-Diop et de concrétiser les rares opportunités écossaises.

Le XI de l'Écosse :

Gunn - Tierney, Robertson, Hendry, Hanley, Patterson - McGinn, McTominay, Ferguson, Christie - Adams.

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