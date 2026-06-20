Afrique du Nord: Maroc - Écosse - Les compos sont tombées

19 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Mehdi OuassatParMehdi OuassatSuivre

À moins d'une heure du coup d'envoi de ce match décisif du groupe C à Boston, les deux sélectionneurs ont abattu leurs cartes. Entre continuité tactique et plan ultra-défensif, le décor est planté.

Lions de l'Atlas : La prime à la continuité

Fort de la prestation XXL livrée face au Brésil (1-1), Mohamed Ouahbi a choisi de reconduire exactement le même onze de départ.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le jeune prodige de 18 ans, Ayyoub Bouaddi, étincelant lors de l'entrée en lice, est de nouveau aligné dans l'entrejeu aux côtés d'Ounahi et El Aynaoui pour dicter le tempo. Devant, Ismael Saibari, le nouveau joueur du Bayern Munich et buteur face à la Seleção , occupera de nouveau ce rôle de « faux numéro 9 » très mobile , épaulé par le magicien Brahim Diaz et le maître à jouer Bilal El Khannouss.

Le XI du Maroc :

Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi, El Aynaoui, Bouadi - El Khannouss, Saibari, Brahim Diaz.

Écosse : Un plan anti-Lions bien verrouillé

Comme pressenti lors de sa conférence de presse où il affirmait accepter de souffrir sans le ballon, Steve Clarke a sorti le bleu de chauffe en alignant une solide défense à cinq éléments.

Le capitaine Andy Robertson et le milieu Scott McTominay, annoncé en bien meilleure forme physique, mèneront la Tartan Army. L'objectif est clair : fermer les espaces intérieurs aux techniciens marocains et exploiter le moindre contre. Seul en pointe, Che Adams sera chargé de peser sur la charnière Riad-Diop et de concrétiser les rares opportunités écossaises.

Le XI de l'Écosse :

Gunn - Tierney, Robertson, Hendry, Hanley, Patterson - McGinn, McTominay, Ferguson, Christie - Adams.

v

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.