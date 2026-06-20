Maroc: Mondial 2026 - L'enthousiasme et l'optimisme règnent à Casablanca avant Maroc-Écosse

La capitale économique vit une journée rythmée par l'attente fébrile du choc qui oppose ce soir les Lions de l'Atlas à l'Écosse, à l'occasion de la 2e journée du Groupe C de la Coupe du monde 2026.

Dès la fin de l'après-midi, l'agitation gagnait les principaux points de ralliement de la ville. Au Parc de la Ligue arabe, les sponsors ont reconduit leur dispositif de fan zone, les premiers groupes de supporters, maillots rouges et drapeaux à l'épaule, prenaient position devant l'écran géant, dans une ambiance que beaucoup comparaient déjà à celle vécue lors du match face au Brésil. Au Stade COC, la fan zone affichait elle aussi complet bien avant l'heure, entre animations, musique et stands de restauration.

Du côté du Vélodrome, on fait le pari d'associer liesse footballistique et programmation musicale, avec une diffusion sur écran géant précédée d'un concert, avant que la soirée ne se prolonge après le coup de sifflet final.

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Dans les cafés du boulevard Zerktouni et les terrasses du quartier du Maârif, réputées pour leur capacité d'accueil lors des grands rendez-vous des Lions de l'Atlas, les tables se remplissaient dès le début de la soirée, certains établissements ayant multiplié les chaises pour absorber l'affluence attendue des amateurs du foot. Ces derniers préférant s'installer tôt pour s'assurer des places tant convoitées ce soir et profiter au passage pour suivre le match opposant les USA à l'Australie (Gr D).

La même effervescence gagnait la corniche d'Aïn Diab, où les klaxons et les chants se mêlaient déjà aux discussions sur la composition probable de l'équipe nationale.

Portés par le match nul encourageant face au Brésil (1-1) lors de leur entrée en lice, les supporters casablancais des Lions de l'Atlas abordent cette rencontre avec un mélange d'optimisme et d'impatience, dans l'espoir de voir les coéquipiers d'Achraf Hakimi prendre une option décisive sur la qualification pour les seizièmes de finale.