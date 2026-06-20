Maroc: Le patron de Volkswagen estime que le modèle économique du groupe 'ne fonctionne plus aujourd'hui'

Le directeur général du constructeur automobile allemand Volkswagen, Oliver Blume, a estimé que le modèle économique qui a fait le succès du groupe pendant des décennies "ne fonctionne plus aujourd'hui" et devait évoluer face au durcissement des conditions dans l'industrie automobile.

Lors de l'assemblée générale du groupe, M. Blume, cité par la presse allemande, a indiqué que les conditions-cadres du secteur s'étaient encore dégradées en 2026, qualifiant la situation de "tendue et exigeante".

Le responsable a ajouté que d'autres décisions importantes seraient prises au cours de l'été avec le conseil de surveillance, dans le cadre de la réorientation du groupe à l'horizon 2030.

Selon M. Blume, les nouveaux modèles permettent à Volkswagen de retrouver une position favorable face à la concurrence, mais ne génèrent pas encore une rentabilité suffisante. Le groupe Volkswagen regroupe notamment les marques Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Cupra, Bentley et Lamborghini.

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Il a ajouté que les effets des programmes d'économies engagés étaient en partie neutralisés par les nouvelles charges liées aux droits de douane, aux barrières commerciales et aux risques géopolitiques.

Il a toutefois précisé que Volkswagen était en bonne voie dans la mise en oeuvre de son plan de suppression de 50.000 emplois à l'échelle du groupe d'ici 2030.

Pour la marque Volkswagen, dont 35.000 postes doivent être supprimés, les effectifs devraient diminuer de 19.000 personnes d'ici à la fin de 2026, tandis que 28.000 départs volontaires ont déjà été formellement convenus.

Le groupe prévoit également de poursuivre la réduction de ses capacités de production en Europe et en Chine, avec une baisse supplémentaire de 500.000 véhicules dans chacune de ces deux régions d'ici 2030, en plus de la réduction d'un million d'unités déjà programmée en Europe d'ici 2028.

Le directeur financier du groupe, Arno Antlitz, a souligné, pour sa part, la nécessité de disposer de coûts compétitifs face à la concurrence chinoise, qui construit de nouvelles usines efficaces dans l'est et le sud de l'Europe.