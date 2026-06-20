Afrique: Sécurité en Afrique - Un plaidoyer pour des réponses africaines face aux défis stratégiques mondiaux

Le Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale du Sénégal, le député Ibou Guèye, a pris part au Séminaire des « Leaders Émergents du secteur de la Sécurité 2026 », organisé par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA). La rencontre s'est tenue à la National Defense University (NDU) à Washington D.C., réunissant des décideurs et experts engagés sur les enjeux sécuritaires du continent africain.

Les travaux ont principalement porté sur les défis contemporains de sécurité, de gouvernance et de leadership stratégique en Afrique. Les échanges ont mis en évidence la nécessité de développer des approches africaines coordonnées, adaptées aux réalités du continent, afin de répondre efficacement aux menaces transnationales et aux transformations géopolitiques en cours.

Au cours des discussions, le député Ibou Guèye a réaffirmé sa conviction selon laquelle la construction d'une sécurité durable en Afrique repose sur la formation de cadres compétents, connectés et engagés, capables de transformer la réflexion stratégique en actions concrètes. Les différentes sessions de partage et de formation ont, selon lui, renforcé cette vision.

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Cette semaine d'échanges a été marquée par la richesse des débats et la diversité des perspectives. Le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale s'en est dit particulièrement enrichi, estimant que la coopération et le renforcement des capacités constituent des leviers essentiels pour apporter des réponses africaines aux défis africains.

Enfin, le député Ibou Guèye a exprimé sa gratitude envers le CESA pour la qualité de l'organisation de ce séminaire. Il a également réaffirmé son engagement à capitaliser sur les acquis de cette rencontre afin de contribuer activement à la réflexion stratégique et au renforcement des capacités du Parlement sénégalais dans les domaines de la défense et de la sécurité.