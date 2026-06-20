Sénégal: Terangaskills 2026 - Dakar consacre la nouvelle génération d'excellence des métiers du Sénégal

La capitale sénégalaise abrite les 19 et 20 juin 2026 la finale nationale de TerangaSkills, le Concours national des Métiers du Sénégal. Un événement majeur dédié à la valorisation des compétences techniques et professionnelles des jeunes Sénégalaises et Sénégalais, placé sous le signe de l'excellence, de l'innovation et de la performance.

Cette grande finale réunit à Dakar les meilleurs candidats issus des 14 régions du Sénégal, sélectionnés à l'issue des compétitions régionales organisées du 29 octobre au 1er décembre 2025 à travers le pays. Au total, plus de 180 compétiteurs s'affrontent dans 14 métiers en compétition et 10 métiers en démonstration, couvrant des secteurs stratégiques tels que la plomberie, l'électricité, la couture, la menuiserie bois et métallique, la restauration-pâtisserie ou encore la transformation agroalimentaire. Encadrés par des coachs et évalués par des jurys de professionnels, les candidats sont appelés à démontrer savoir-faire, rigueur et créativité à travers des épreuves reproduisant les conditions réelles du monde du travail.

Aligné sur les ambitions de la Vision Sénégal 2050, TerangaSkills vise à promouvoir les métiers porteurs et à renforcer l'attractivité de la formation professionnelle et technique. Le concours s'inscrit également dans la dynamique des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et ambitionne de favoriser une meilleure insertion des jeunes sur le marché de l'emploi.

Au-delà de la compétition, l'événement constitue une plateforme d'échanges entre centres de formation, entreprises et partenaires techniques et financiers. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les opportunités offertes par les métiers techniques, dans un contexte où plus de 5 000 jeunes ont été impliqués depuis le lancement du programme.

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Lors de l'ouverture, le Directeur général du 3FPT, Dr Babo Amadou Ba, a salué « une nouvelle page de l'histoire de la formation professionnelle et technique du Sénégal ». Il a rappelé que cette compétition, qui rassemble des jeunes des 14 régions ainsi que des invités étrangers, illustre « une excellence technique sans frontières ». Évoquant les enjeux démographiques, il a insisté sur la nécessité de transformer le dividende jeune en opportunité grâce à des compétences adaptées et à une formation de qualité. « Les compétiteurs sont les athlètes du savoir-faire », a-t-il souligné, appelant à investir davantage dans la jeunesse.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a salué « l'énergie et la créativité de la jeunesse sénégalaise », rappelant l'engagement de la Team Europe à accompagner le pays dans le développement des compétences. Il a souligné que près de 18 000 jeunes bénéficient de programmes de formation dans les secteurs d'avenir, notamment le numérique et les énergies renouvelables, dans le cadre de l'initiative FIT Sénégal.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a quant à lui insisté sur le rôle central de la formation professionnelle dans la souveraineté économique du pays. « Le développement ne peut se faire sans compétences solides », a-t-il déclaré, appelant à faire de l'excellence une norme nationale. Il a également annoncé l'institutionnalisation prochaine des compétitions et le renforcement des partenariats avec le secteur privé.