Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 107,124 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a levé ce vendredi 19 juin 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 107,124 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ,5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 148,776 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 148,78%.

Le montant des soumissions retenu est de 107,124 milliards FCFA (pris sur tous les titres sauf les obligations de 5 ans) et celui rejeté 41,652 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 72%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,76% pour les bons, 7,99% pour les obligations de 3 ans et 7,96% pour celles de 7 ans.

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La DGCPT s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 20 juin 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 22 juin 2029 pour les titres de 3 ans et au 22 juin 2033 pour celles de 7 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,60% pour celles de 7 ans, et ce dès la fin de la première année.