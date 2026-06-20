Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse les 17 000 milliards de FCFA ce vendredi 19 juin 2026.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a réalisé un nouveau record ce vendredi 19 juin 2026 avec la capitalisation du marché des actions qui franchit les 17 000 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 17 060,666 milliards de FCFA contre 16 899,280 milliards de FCFA le jeudi 18 juin 2026, soit une augmentation de 161,386 milliards. Avec 47 sociétés qui y sont cotées, ce compartiment démontre toute sa vitalité.

En effet, en moins de 4 mois seulement, la capitalisation du marché des actions s'est accrue de 1 000 milliards de FCFA, le dernier record remontant au jeudi 26 février 2026 avec une capitalisation qui s'était située à 16 052,120milliards de FCFA. Cette performance fait suite à la forte hausse des indices.

L'indice BRVM Composite est en hausse de 0,96% à 442,87 points contre 438,68 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une progression de 1,29% à 207,59 points contre 204,94 points la précédemment.

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De son côté, l'indice BRVM Prestige est également en forte hausse de 1,59% à 173,41 points contre 170,70 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a régressé de 0,14% à 315,03 points contre 315,46 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,96% à 175,32 points contre 173,66 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 13 136,001 milliards FCFA.

Quant à la valeur des transactions, elle est passée de 1,780 milliard de FCFA la veille à 2,838 milliards de FCFA ce vendredi 19 juin 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,45 % 4 400 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 5,00% 16 695 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,22% à 2 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,40% 1 825 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,33% 2 170 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (moins 5,55% à 2 640 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,02% à 21 500 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 3,49% à 8 010 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,82% à 2 700 FCFA) et Unilever Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 56 000 FCFA).