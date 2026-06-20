Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse les 17 000 milliards de FCFA ce vendredi 19 juin 2026.

19 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a réalisé un nouveau record ce vendredi 19 juin 2026 avec la capitalisation du marché des actions qui franchit les 17 000 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 17 060,666 milliards de FCFA contre 16 899,280 milliards de FCFA le jeudi 18 juin 2026, soit une augmentation de 161,386 milliards. Avec 47 sociétés qui y sont cotées, ce compartiment démontre toute sa vitalité.

En effet, en moins de 4 mois seulement, la capitalisation du marché des actions s'est accrue de 1 000 milliards de FCFA, le dernier record remontant au jeudi 26 février 2026 avec une capitalisation qui s'était située à 16 052,120milliards de FCFA. Cette performance fait suite à la forte hausse des indices.

L'indice BRVM Composite est en hausse de 0,96% à 442,87 points contre 438,68 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une progression de 1,29% à 207,59 points contre 204,94 points la précédemment.

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De son côté, l'indice BRVM Prestige est également en forte hausse de 1,59% à 173,41 points contre 170,70 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a régressé de 0,14% à 315,03 points contre 315,46 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,96% à 175,32 points contre 173,66 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 13 136,001 milliards FCFA.

Quant à la valeur des transactions, elle est passée de 1,780 milliard de FCFA la veille à 2,838 milliards de FCFA ce vendredi 19 juin 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,45 % 4 400 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 5,00% 16 695 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,22% à 2 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,40% 1 825 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,33% 2 170 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (moins 5,55% à 2 640 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,02% à 21 500 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 3,49% à 8 010 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,82% à 2 700 FCFA) et Unilever Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 56 000 FCFA).

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