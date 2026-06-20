Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit une délégation de Boeing pour accélérer la transformation d'Air Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce vendredi au Palais de la République une délégation du constructeur aéronautique américain Boeing, conduite par son vice-président chargé des ventes commerciales pour l'Afrique, Yitbarek Anbassie.

Cette audience s'inscrit dans le cadre du processus de finalisation d'un partenariat stratégique entre Boeing et Air Sénégal SA. Cet accord vise à accompagner la restructuration et la transformation de la compagnie aérienne nationale, dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer durablement le secteur du transport aérien.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye. Chargé de piloter la mise en oeuvre de la nouvelle politique nationale de transport aérien, le ministre conduit, sous les orientations du chef de l'État, les réformes destinées à moderniser le secteur et à améliorer la compétitivité de la compagnie nationale.

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À travers ce partenariat, les autorités sénégalaises ambitionnent de doter Air Sénégal des moyens techniques et opérationnels nécessaires pour devenir une compagnie plus performante, plus fiable et mieux adaptée aux exigences du marché aérien régional et international.

Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050, qui place le développement des infrastructures de transport et le renforcement de la connectivité au coeur de la stratégie de transformation économique du pays. L'objectif affiché est de faire du Sénégal un hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest, capable de soutenir les échanges économiques, le tourisme et l'intégration régionale.

La rencontre entre le chef de l'État et les responsables de Boeing marque ainsi une nouvelle étape dans les efforts engagés pour repositionner Air Sénégal comme un acteur majeur du transport aérien sur le continent et au-delà.