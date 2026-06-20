Tunisie: Cardiologie - l'hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa se dote d'une salle de cathétérisme moderne

20 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa a annoncé ce samedi, dans un communiqué, la mise en service d'une salle de cathétérisme cardiaque au service de cardiologie, une nouvelle étape s'inscrivant dans la stratégie de développement des services de santé et d'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients.

Selon la direction de l'hôpital, ce projet représente un atout majeur pour l'établissement de santé, car il contribuera à renforcer ses capacités en matière de diagnostic et de traitement des maladies cardiovasculaires, et à fournir des services médicaux spécialisés et de pointe, conformes aux normes les plus récentes en vigueur dans le domaine de la santé.

L'hôpital a souligné que la mise en service de la salle de cathétérisme cardiaque constitue une étape importante dans le processus de modernisation et d'équipement des différents services médicaux, garantissant ainsi une meilleure prise en charge des patients et leur permettant d'accéder à des soins de précision dans les meilleures conditions.

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