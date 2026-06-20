Tunisie: Projets publics - Vers un système de suivi en temps réel et d'alerte précoce

Le gouvernement tunisien a adopté, samedi 20 juin 2026, une série de mesures destinées à accélérer la mise en oeuvre des projets publics et à renforcer leur suivi à l'échelle nationale, lors d'un conseil ministériel tenu au Palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Ce conseil, consacré au suivi de l'avancement des projets de développement dans l'ensemble des gouvernorats, a débouché sur un ensemble de décisions structurantes visant à améliorer l'efficacité de l'investissement public, réduire les délais de réalisation et renforcer les mécanismes de contrôle et d'anticipation.

Lors de cette réunion, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux et continu de l'ensemble des projets publics, en cours ou programmés, dans toutes les régions du pays. Elle a souligné que ces projets constituent une priorité nationale stratégique, essentielle pour la croissance économique, la justice sociale et territoriale, ainsi que l'amélioration des services publics et la création d'emplois.

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Elle a rappelé que cette dynamique s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Kaïs Saïed, et vise à garantir une exécution rapide des projets dans les délais fixés, tout en assurant leur impact concret sur les conditions de vie des citoyens.

Le rôle central des gouverneurs et des responsables régionaux

Le gouvernement a également mis l'accent sur le rôle des gouverneurs et des responsables régionaux dans le suivi de terrain des projets. Ces derniers sont appelés à renforcer leur coordination avec les structures centrales afin de lever rapidement les obstacles administratifs, techniques et fonciers susceptibles de freiner l'avancement des travaux.

La cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d'une intervention rapide pour résoudre les difficultés et sur la mise en place de mécanismes efficaces de suivi, d'évaluation et de mesure de performance, garantissant le respect des délais contractuels et la qualité d'exécution.

Sur un autre plan, le conseil ministériel a passé en revue l'état d'avancement de plusieurs projets publics répartis sur des secteurs jugés prioritaires. Ceux-ci incluent notamment les infrastructures, les routes, les énergies renouvelables, la santé, le transport, l'éducation, les technologies de la communication, l'agriculture, l'industrie et les mines, le tourisme, l'emploi et la formation professionnelle, l'environnement, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que la jeunesse, le sport et la culture.

Ces projets, financés par le budget de l'État, sont considérés comme essentiels pour soutenir la dynamique de développement économique et social du pays.

Dans le cadre des réformes annoncées, la cheffe du gouvernement a appelé à renforcer la préparation des projets publics avant leur lancement. Elle a insisté sur la nécessité d'évaluer en amont leur faisabilité technique, financière, foncière, économique, sociale et environnementale afin d'éviter les retards et les blocages lors de l'exécution.

Elle a en outre souligné l'importance de garantir la maturité des projets avant leur programmation, afin d'améliorer l'efficacité de l'investissement public et de réduire les risques d'interruption des travaux.

Hausse de l'investissement public et enjeu de transformation

Le gouvernement a rappelé que les crédits alloués à l'investissement public ont connu une hausse significative, passant de 4,7 milliards de dinars en 2023 à 6,5 milliards de dinars en 2026, soit une progression de près de 38 % sur quatre ans.

Toutefois, la cheffe du gouvernement a insisté sur le fait que le principal défi ne réside pas dans la mobilisation des financements, mais dans leur transformation effective en projets réalisés dans les délais impartis.

Parmi les mesures adoptées figure l'obligation d'intégrer l'ensemble des projets publics dans une plateforme nationale de suivi, mise à jour en continu par toutes les structures concernées, centrales et régionales.

Cette plateforme sera dotée d'une interface avancée d'alerte précoce permettant de détecter automatiquement les risques de retard et les dysfonctionnements potentiels. Elle analysera notamment l'avancement physique et financier des projets, les procédures de marchés publics, la situation foncière ainsi que le niveau d'engagement des crédits.

Le gouvernement a également décidé d'adopter des procédures de passation des marchés publics plus flexibles et plus rapides pour les grands projets, tout en maintenant les principes de transparence, de concurrence et de bonne gestion des deniers publics.

Vers une nouvelle approche de gouvernance des projets

Une autre mesure importante concerne le renforcement du contrôle préalable des entreprises chargées de l'exécution des projets publics. L'évaluation des prestataires reposera désormais sur des critères stricts tels que la compétence technique, la solidité financière et l'historique de réalisation.

Cette approche vise à réduire les risques de défaillance, à limiter les retards et à améliorer la fiabilité des entreprises engagées dans les projets publics.

Enfin, la cheffe du gouvernement a appelé à l'adoption d'une nouvelle approche basée sur l'anticipation, la réactivité et le suivi permanent. Elle a insisté sur la nécessité d'une mobilisation de l'ensemble des responsables, à tous les niveaux, afin de garantir la réussite des politiques publiques et la concrétisation des objectifs de développement.

Elle a conclu en soulignant que la réussite du plan de développement 2026-2030 dépendra directement de la capacité de l'État à assurer une exécution efficace et rapide des projets, ainsi qu'une coordination renforcée entre les différents niveaux de gouvernance, dans le but d'améliorer les infrastructures, les services publics et les conditions de vie des citoyens.