Tunisie: Bac 2026 - Voici les meilleurs bacheliers de chaque section

²²La meilleure performance nationale revient à Yasmine Yaacoubi , élève du Lycée pilote du Kef, qui s'est classée première en section Mathématiques avec une moyenne remarquable de 20,01/20, devenant ainsi la seule candidate à franchir la barre symbolique de 20 sur 20 cette année.

Le ministère de l'Éducation a dévoilé ce samedi 20 juin 2026 la liste officielle des premiers lauréats du baccalauréat 2026 au niveau national. Ces élèves se sont distingués par des résultats exceptionnels dans leurs sections respectives, décrochant les meilleures moyennes du pays lors de la session principale.

Dans la section Sciences expérimentales, la première place est revenue à Molka Louhichi, élève du Lycée pilote de Nabeul, avec une moyenne de 19,76/20. La section Sciences techniques a été dominée par Mohamed Ouertani , du Lycée pilote de Siliana, qui a obtenu 19,72/20.

En Sciences de l'informatique, Mohamed Amine Chouchane, élève du Lycée Ibn Sina à Mahdia, s'est distingué avec une moyenne de 19,54/20. Pour la section Économie et gestion, la première place nationale est revenue à Adam Kouki, élève du Teenager School, avec une moyenne de 18,70/20.

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Dans la section Sport, Ahmed Madhioub, du Lycée Abou El Hassan Ellakhmi de Sfax, a obtenu la meilleure moyenne nationale avec 19,02/20. Enfin, en section Lettres, Raghd Euchi , élève du Lycée Khamis El Hajri de Jendouba, s'est classé premier au niveau national avec une moyenne de 17,29/20.

Tableau Récapitulatif des Lauréats

Section Lauréat(e) Établissement Moyenne Mathématiques Yasmine Yaacoubi Lycée pilote du Kef 20,01 Sciences expérimentales Molka Louhichi Lycée pilote de Nabeul 19,76 Sciences techniques Mohamed Ouertani Lycée pilote de Siliana 19,72 Sciences de l'informatique Mohamed Amine Chouchane Lycée Ibn Sina à Mahdia 19,54 Sport Ahmed Madhioub Lycée Abou El Hassan Ellakhmi de Sfax 19,02 Économie et gestion Adam Kouki Teenager School 18,70 Lettres Raghd Euchi Lycée Khamis El Hajri de Jendouba 17,29

📢 Données Officielles du Ministère de l'Éducation · Communiqué du Samedi 20 Juin 2026