Tunisie: Bac 2026 - Les mathématiques dominent avec un taux de réussite de 79,41 %

Statistiques OfficiellesSession Principale | Communiqué du Ministère de l'Éducation

Taux de Réussite National35,67 %55 259 admis / 154 928 présentsSession de Contrôle32,43 %50 236 candidats autorisésLe ministère de l'Éducation a annoncé ce samedi 20 juin 2026 les résultats de la session principale du baccalauréat. Le taux de réussite national s'établit à 35,67 %, avec 55 259 admis sur un total de 154 928 candidats présents. Les statistiques officielles révèlent d'importantes disparités entre les différentes sections.

Taux de réussite par section au baccalauréat 2026

Section Taux de Réussite Mathématiques 79,41 % Sport 70,32 % Sciences de l'informatique 44,02 % Sciences expérimentales 42,27 % Sciences techniques 37,62 % Économie et gestion 26,22 % Lettres 24,24 %

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La section Mathématiques arrive largement en tête avec un taux de réussite de 79,41 %, soit 6 241 admis sur 7 859 candidats présents. Elle confirme ainsi sa position de section la plus performante de cette session. La section Sport occupe la deuxième place avec un taux de réussite de 70,32 %, suivie par la section Sciences de l'informatique qui affiche 44,02 % de réussite.

Les Sciences expérimentales, qui comptent parmi les sections les plus fréquentées, enregistrent un taux de réussite de 42,27 %, tandis que les Sciences techniques atteignent 37,62 %. En revanche, les résultats sont plus modestes dans les sections Économie et gestion et Lettres, avec des taux de réussite respectifs de 26,22 % et 24,24 %.

Au total, 50 236 candidats, soit 32,43 % des présents, ont été autorisés à passer la session de contrôle, qui représentera une nouvelle opportunité pour décrocher le diplôme du baccalauréat.

Ces résultats confirment la domination des filières scientifiques lors de la session principale du baccalauréat 2026, avec une nette avance de la section Mathématiques sur l'ensemble des autres spécialités.

📢 Publication officielle du samedi 20 juin 2026 · Ministère de l'Éducation Tunisienne